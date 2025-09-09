Perú vs. Paraguay en vivo por Eliminatorias Sudamericanas

La selección paraguaya supero 1-0 a Perú con gol de Matías Galarza y finalizó las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con una victoria, que significa el primer triunfo en suelo peruano en la historia del certamen.

Perú vs. Paraguay hoy en vivo

94′ ¡Finaaaaaaaaaaaaaaal en Lima!

Paraguay derrotó 1-0 a Perú en el estadio Nacional de Lima por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

90′ Tiempo cumplido en Lima: ¡4 más!

Cuatro minutos de adición en el Nacional de Lima. Paraguay derrota 1-0 a Perú con gol de Matías Galarza.

84′ Dos modificaciones en Perú

Oliver Sonne por Luis Advíncula y Erick Noriega y Renzo Garcés, los cambios en Perú.

80′ Una modificación en Perú

Piero Cari por Sergio Peña, la variante en Perú.

77′ ¡Gooooooooooooooool de Paraguay!

Matías Galarza convierte el primer gol del partido: recibió un centro desde la derecha, paró el balón contra el pecho en el área y definió de zurda para el 1-0 vs. Perú.

73′ Modificación en Paraguay

Braian Ojeda sustituye a Diego Gómez en la selección de Paraguay.

72′ ¡Atajadón de Orlando Gill!

Diego Gómez perdió una pelota a puertas del área y Orlando Gill evitó el gol de Perú.

67′ Dos modificaciones en Paraguay

Gabriel Ávalos por Antonio Sanabria y Juan José Cáceres por Gustavo Velázquez, los cambios en la selección de Paraguay.

62′ Dos modificaciones en Perú

Jairo Concha por Yoshimar Yotún y Kevin Quevedo por Kenji Cabrera, los cambios en Perú.

61′ Cabezazo peligroso de Renato Tapia

Renato Tapia ganó en el primer palo y cabeceó hacia el segundo poste. La pelota pasó muy cerca del travesaño.

60′ Orlando Gill evitó el gol de Perú

Orlando Gill desvió un cabezazo de Carlos Zambrano y salvó el arco de la selección de Paraguay.

55′ ¡Orlando Gill salvó a Paraguay!

Joao Grimaldo desbordó superando a Damián Bobadilla en la carrera y envió un centro muy peligroso que Orlando Gill desvió para evitar el gol de Perú.

51′ Mal disparo de Luis Advíncula en Perú

Luis Advíncula intentó sorprender desde fuera del área, pero el remate terminó muy lejos del arco en la primera llegada de Perú en el segundo tiempo.

49′ Paraguay inició bien la complementaria

La selección de Paraguay inició con intensidad el segundo tiempo.

47′ Remate peligroso de Diego Gómez

Diego Gómez remató desde fuera del área luego de un tercer tiro de esquina seguido y el balón pasó cerca del travesaño.

46′ Comienza el segundo tiempo en Lima

Perú y Paraguay disputan la etapa complementaria: igualan 0-0 en Lima.

21:34 Dos modificaciones en Paraguay

Alejandro Romero Gamarra y Matías Galarza ingresan por Ronaldo Marínez y Ángel Romero en la selección de Paraguay.

21:33 Paraguay regresa para la complementaria

Los jugadores de Paraguay vuelven para el segundo tiempo.

21:32 Retonar Perú para el segundo tiempo

La selección de Perú vuelve para la etapa complementaria.

45+2′ Final del primer tiempo en Lima

Terminó la etapa inicial en el Nacional: Perú y Paraguay empatan 0-0 por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

45′ Tiempo cumplido en el Nacional de Lima

Dos minutos de adición al primer tiempo: Perú y Paraguay igualan sin goles.

40′ Pedro Gallesse volvió a salvar a Perú

Pedro Gallesse sacó mal, Diego Gómez intentó sorprender desde muy lejos, pero el portero retrocedió rápido y sostuvo la pelota.

38′ ¡Ramón Sosa estuvo cerca del gol!

Ramón Sosa ejecutó un remate de larga distancia y el balón fue desviado por Pedro Gallesse. La selección de Paraguay estuvo cerca del gol.

33′ Diego Gómez salvó a Paraguay

Diego Gómez evitó el primer gol de Perú luego de rechazar un balón con el arco en blanco.

31′ Remate débil de Damián Bobadilla

Damián Bobadilla disparó desde fuera del área, pero el balón impactó en un rival.

26′ Tarjeta amarilla en Paraguay

Gustavo Velázquez es amonestado en la selección de Paraguay por una falta.

20′ Paraguay controla, pero no daña

La selección de Paraguay es dueña de la posesión, pero no genera situaciones de gol.

16′ Perú estuvo cerca del primer gol

Kenji Cabrera, de cabeza, estuvo al borde de anotar el primer tanto del partido.

10′ Perú y Paraguay empatan 0-0

Perú y Paraguay igualan sin goles en el estadio Nacional de Lima.

7′ Paraguay maneja el balón en el comienzo

Paraguay toma el protagonismo en el arranque del partido. La Albirroja es dueña de la posesión.

3′ Mano de Ramón Sosa en ataque

Ramón Sosa acomodó con la mano en el primer avance de Paraguay. El árbitro marcó la falta.

2′ Perú vs. Paraguay, otra vez en juego

Renato Tapia fue atendido y dejó el campó. Perú y Paraguay vuelven a jugar en el estadio Nacional.

1′ Renato Tapia, sentido en Perú

El futbolista de Perú recibe asistencia médica en el campo de juego.

20:30 ¡Comienza el partido en Lima!

Perú y Paraguay juegan en el estadio Nacional de Lima por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

20:25 Entonación del himno paraguayo

Los jugadores, cuerpo técnico e hinchas entonaron el himno nacional de Paraguay en la previa del partido vs. Perú.

20:20 Perú y Paraguay, al campo de juego

Los futbolistas de Perú y Paraguay saltan al gramado para el partido de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

20:15 Gustavo Alfaro: “Un partido de riesgo”

Gustavo Alfaro analizó el partido frente a Perú y aseguró que selección de Paraguay quiere finalizar las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria.

20:10 Perú también finaliza el calentamiento

Los futbolistas de Perú acaban los trabajos previos al partido frente a Paraguay.

20:10 Paraguay terminó la entrada en calor

Los jugadores de la selección de Paraguay finalizan el calentamiento y regresan al vestuario.

20:05 ¿Dónde ver hoy Perú vs. Paraguay?

La selección de Paraguay enfrenta a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca en qué canal ver en vivo a la Albirroja.

20:00 Los hinchas de Paraguay en el Nacional

Los hinchas paraguayos en el estadio Nacional en la previa del partido frente a Perú.

19:45 La formación confirmada de Paraguay

La selección de Paraguay confirmó la alineación para medir a Perú.

19:40 Paraguay realiza la entrada en calor

La selección de Paraguay ingresó al gramado para el calentamiento previo al partido frente a Perú.

19:30 Así fue la llegada de Paraguay al Nacional

Mirá cómo fue la salida del hotel, el viaje al estadio y la llegada al Nacional de la selección de Paraguay para enfrentar a Perú.

19:15 La formación confirmada de Perú

La selección de Perú tiene definida la alineación vs. Paraguay.

19:00 ¡Chipi-Chung en vivo desde Lima!

Jorge Chipi Vera y Daniel Chung, al aire desde el Nacional de Lima para Perú vs. Paraguay.

18:45 Paraguay llegó al estadio Nacional

La selección de Paraguay llegó al estadio Nacional de Lima para enfrentar a Perú.

18:30 La racha que Paraguay quiere cortar

La selección de Paraguay disputa hoy la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja enfrenta a Perú en Lima con el objetivo de cerrar el torneo con una victoria, que también cortaría una racha histórica.

18:15 Fotos: Así luce el vestuario de Paraguay

El vestuario de la selección de Paraguay está lista en el Nacional de Lima. A las 20:30, la Albirroja enfrenta a Perú en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

18:00 Cada vez más cerca de Perú vs. Paraguay

Paraguay enfrenta a Perú en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Sumate a la previa del Cardinal Deportivo por ABC TV Paraguay en Youtube.

17:30 La última vez que Paraguay ganó...

La selección de Paraguay enfrenta a Perú por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja quiere cortar una extensa racha de visitante.

17:00 ¿Qué está en juego en la última fecha?

Las Eliminatorias Sudamericanas disputan hoy la última fecha. En el cierre, queda definir qué selección juega la repesca.

16:30 La formación hoy de Paraguay vs. Perú

La selección paraguaya cierra hoy las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Gustavo Alfaro realiza cambios obligados y sorprende con una quinta modificación.

16:00 Comienza la previa de Perú vs. Paraguay

¡Prendete a la previa de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas! Sintoniza ABC TV Paraguay en Youtube.

15:30 Paraguay cierra las Eliminatorias 2026

Paraguay enfrenta hoy a Perú por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja de Gustavo Alfaro quiere cerrar el clasificatorio mundialista con un triunfo.

15:00 ¿A qué hora juega Perú vs. Paraguay?

La selección de Paraguay enfrenta a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca la hora del partido de la Albirroja.