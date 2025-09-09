¿Qué está en juego en la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Las Eliminatorias Sudamericanas culmina hoy con los cinco partidos de la fecha 18. A la espera de la última ronda, el certamen confirmó a las seis selecciones que clasifican directamente al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Ahora, la competencia debe definir el cupo del repechaje.

Solamente dos países llegan con posibilidad de conquistar el boleto a la repesca, que está programada en las ciudades de Guadalajara y Monterrey para el mes de marzo. Con 3 puntos por jugar, Venezuela y Bolivia tienen chances, pero solamente la Vinotinto depende de sí misma: está séptima con 18 unidades, uno más que la Verde, octava con 17.

Venezuela y Bolivia, a la misma hora que Paraguay

Tanto Venezuela como Bolivia, que necesita triunfar y esperar que la Vinotinto empate o pierda, disputan la fecha en condición de local: los caribeños enfrentan a Colombia en el Monumental de Maturín, mientras que los del altiplano miden a Brasil en el Municipal El Alto en El Alto. Los dos duelos son en simultáneo, a las 20:30, mismo horario de Perú vs. Paraguay.

El nuevo sistema de repechaje para el Mundial 2026

El nuevo repechaje tendrá un representante de AFC, CAF, OFC, Conmebol y Concacaf, que agrega una plaza más por confederación sede de la Copa del Mundo. Serán 6 selecciones divididas en 2 llaves (A y B) de semifinales. Las peores 4 ubicadas en el Ránking FIFA juegan entre sí y las 2 mejores ubicadas aguardan en una final. Los vencedores de las finales clasifican al Mundial 2026.

