¿Qué está en juego en la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Las Eliminatorias Sudamericanas disputan hoy la última fecha: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay clasificaron directamente al Mundial 2026. En el cierre, queda definir qué selección juega la repesca.

09 de septiembre de 2025 - 10:57
El pequeño hincha paraguayo y un cartel dedicado a Gustavo Alfaro en la previa del partido de la selección de Paraguay contra Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Las Eliminatorias Sudamericanas culmina hoy con los cinco partidos de la fecha 18. A la espera de la última ronda, el certamen confirmó a las seis selecciones que clasifican directamente al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Ahora, la competencia debe definir el cupo del repechaje.

Solamente dos países llegan con posibilidad de conquistar el boleto a la repesca, que está programada en las ciudades de Guadalajara y Monterrey para el mes de marzo. Con 3 puntos por jugar, Venezuela y Bolivia tienen chances, pero solamente la Vinotinto depende de sí misma: está séptima con 18 unidades, uno más que la Verde, octava con 17.

Lionel Messi (d), futbolista de la selección de Argentina, disputa el balón con Leonardo Flores, jugador de Venezuela, en el partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, Argentina.
Venezuela y Bolivia, a la misma hora que Paraguay

Tanto Venezuela como Bolivia, que necesita triunfar y esperar que la Vinotinto empate o pierda, disputan la fecha en condición de local: los caribeños enfrentan a Colombia en el Monumental de Maturín, mientras que los del altiplano miden a Brasil en el Municipal El Alto en El Alto. Los dos duelos son en simultáneo, a las 20:30, mismo horario de Perú vs. Paraguay.

El nuevo sistema de repechaje para el Mundial 2026

El nuevo repechaje tendrá un representante de AFC, CAF, OFC, Conmebol y Concacaf, que agrega una plaza más por confederación sede de la Copa del Mundo. Serán 6 selecciones divididas en 2 llaves (A y B) de semifinales. Las peores 4 ubicadas en el Ránking FIFA juegan entre sí y las 2 mejores ubicadas aguardan en una final. Los vencedores de las finales clasifican al Mundial 2026.

