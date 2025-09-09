La formación de Paraguay para enfrentar hoy a Perú en Lima

La selección de Paraguay enfrenta a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja, clasificada a la Copa del Mundo, afronta el partido de hoy en el Nacional de Lima con una formación distinta a la que igualo 0-0 con Ecuador hace cinco días en Asunción. Gustavo Alfaro realiza cuatro cambios obligados y sorprende con una quinta modificación.

El entrenador de 63 años no cuenta con Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón, quienes fueron amonestados el jueves ante la Tri y no juegan por acumulación de tarjetas amarillas. La cuarta ausencia es Juan José Cáceres, quien deja el equipo por una molestia muscular. Y aquí la novedad: Orlando Gill. El portero de San Lorenzo de Almagro debuta en el seleccionado.

Los cambios obligados en Paraguay

Alfaro tiene a los reemplazos de Cáceres, Alonso, Cubas y Almirón: arrancan Gustavo Velázquez, Agustín Sández, Damián Bobadilla y Ángel Romero respectivamente. Por su lado, Gill es la apuesta y una prueba del estratega, que el domingo conversó previamente con Roberto Jr. Fernández, el arquero titular, para esta decisión de variar en la portería en la última ronda del certamen.

La formación de Paraguay vs. Perú en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Ángel Romero, Diego Gomez, Damián Bobadilla, Ramón Sosa; Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

