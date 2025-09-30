Paraguay, por el boleto a los octavos de final del Mundial Sub 20

La selección paraguaya tiene hoy la primera oportunidad de clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz, que debutó con victoria en el certamen, lidera el Grupo B y con un triunfo puede asegurar el boleto a la próxima instancia: a las 20:00, hora de nuestro país, enfrenta a Corea del Sur en el Elías Figueroa de Valparaíso.

El combinado nacional remontó y derrotó 3-2 a Panamá en el estreno y comparte puntaje con Ucrania en la cima de la llave: suman 3 unidades cada uno. Los representantes de la UEFA, que habían superado 2-1 a los asiáticos en la primera ronda de la fase de grupos, también juegan este martes: a las 17:00, ante los panameños en el mismo escenario del encuentro de Paraguay.