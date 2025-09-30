Selección Paraguaya

Paraguay, por el boleto a los octavos de final del Mundial Sub 20

La selección paraguaya disputa hoy la segunda fecha del Grupo B del Mundial Sub 20. La Albirroja de Antolín Alcaraz enfrenta a Corea del Sur: con una victoria, el combinado nacional asegura la clasificación a la próxima instancia del certamen. El partido comienza a las 20:00, hora de Paraguay.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 10:44
Los jugadores de la selección de Paraguay celebran un gol en el partido frente a Corea del Sur por la fecha 1 del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, Chile.
Los jugadores de la selección de Paraguay celebran un gol en el partido frente a Corea del Sur por la fecha 1 del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, Chile. Gentileza APF

La selección paraguaya tiene hoy la primera oportunidad de clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz, que debutó con victoria en el certamen, lidera el Grupo B y con un triunfo puede asegurar el boleto a la próxima instancia: a las 20:00, hora de nuestro país, enfrenta a Corea del Sur en el Elías Figueroa de Valparaíso.

El combinado nacional remontó y derrotó 3-2 a Panamá en el estreno y comparte puntaje con Ucrania en la cima de la llave: suman 3 unidades cada uno. Los representantes de la UEFA, que habían superado 2-1 a los asiáticos en la primera ronda de la fase de grupos, también juegan este martes: a las 17:00, ante los panameños en el mismo escenario del encuentro de Paraguay.

Los jugadores de la selección de Paraguay celebran un gol en el partido frente a Corea del Sur por la fecha 1 del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, Chile.
Los jugadores de la selección de Paraguay celebran un gol en el partido frente a Corea del Sur por la fecha 1 del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, Chile.

Enlace copiado