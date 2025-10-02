Paraguay, sin su figura estelar para el duelo clave ante Ucrania

Enso González, actual jugadore del Wolverhampton Wanderers, de la Premier League,considerado el futbolista más influyente del plantel juvenil paraguayo, fue expulsado con tarjeta roja directa durante el duelo disputado en Valparaíso por la segunda jornada del Grupo B.

El incidente se produjo luego de una acción polémica: el talentoso volante ofensivo propinó una patada a un rival, jugada que inicialmente fue sancionada solo con amonestación. Sin embargo, la intervención del entrenador coreano, Lee Chang-won, utilizando la “tarjeta Verde” – una innovación a prueba en el torneo – obligó al árbitro a recurrir al VAR. Tras la revisión, el mediapunta vio la tarjeta roja y fue retirado del campo. A pesar de jugar en inferioridad numérica, Paraguay logró mantener el empate sin goles y sumar un punto importante.

La preocupación del cuerpo técnico paraguayo se centraba en la posibilidad de una sanción más extensa que solo un partido. No obstante, dado que el informe arbitral no incluyó agravantes adicionales, el futbolista surgido de las inferiores de Libertad, solo se perderá el decisivo encuentro ante Ucrania. Si Paraguay logra avanzar a la siguiente fase, el jugador estará disponible de nuevo para el entrenador Antolín Alcaraz en los octavos de final.

A la sanción del “10” albirrojo se suma la ausencia de Lucas Guiñazú. El volante defensivo, cedido de Libertad a Atlético Tembetary, acumuló su segunda tarjeta amarilla – la anterior la recibió en el debut ante Panamá – y deberá cumplir un partido de suspensión también contra Ucrania.

Estas dos ausencias obligan al técnico Antolín Alcaraz a buscar alternativas en el mediocampo. Entre las opciones disponibles se encuentran Osmar Giménez y Giovanni Gómez, futbolistas que ya vieron acción en la segunda mitad del enfrentamiento ante Corea del Sur. La elección del cuerpo técnico será determinante para mantener el equilibrio y el rendimiento colectivo en un partido que decidirá el futuro de Paraguay en el torneo.