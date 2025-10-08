Paraguay, por la clasificación a cuartos de final del Mundial Sub 20

La selección de Paraguay juega hoy los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja enfrenta a Noruega en un duelo de los segundos clasificados del Grupo B y Grupo F respectivamente: el partido comienza a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Fiscal de la ciudad de Talca. El ganador avanza a cuartos de final y mide al vencedor de Francia vs. Japón.

Los dirigidos por Antolín Alcaraz disputan el segundo encuentro sin Enso González, una de las principales figuras del combinado nacional. El mediapunta del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra fue expulsado con roja directa ante Corea del Sur en la fecha 2 de la fase de grupos y fue suspendido por tres cotejos. El regreso sería en una hipotética semifinal.

La campaña de Paraguay en el Mundial Sub 20

El seleccionado guaraní suma 1 victoria, 1 empate y 1 derrota en las tres presentaciones en la Copa del Mundo: 3-2 a Panamá, 0-0 con Corea del Sur y 1-2 contra Ucrania. Por su lado, los europeos, que están en la serie de los 16 mejores por primera vez en la historia, continúan invictos con 1 triunfo y 2 paridades: 1-0 a Nigeria y 0-0 con Colombia y 1-1 con Arabia Saudita.