Selección Paraguaya

A qué hora juega Paraguay vs. Noruega y dónde ver hoy en vivo

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Noruega por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 09:32
Los jugadores de la selección de Paraguay lamentan un gol en el partido frente a Ucrania por la tercera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Nacional, en Santiago, Chile.
Los jugadores de la selección de Paraguay lamentan un gol en el partido frente a Ucrania por la tercera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Nacional, en Santiago, Chile. Esteban Garay

La selección paraguaya disputa hoy los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz enfrenta a Noruega por el boleto a la serie de los 8 mejores de la Copa del Mundo: el partido comienza a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Fiscal de la ciudad de Talca. Dirige el costarricense Keylor Herrera.

Lea más: Paraguay, por la clasificación a cuartos de final del Mundial Sub 20

Paraguay vs. Noruega: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Los jugadores de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Ucrania por la tercera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Nacional, en Santiago, Chile.
Los jugadores de la selección de Paraguay festejan un gol en el partido frente a Ucrania por la tercera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Nacional, en Santiago, Chile.

Paraguay vs. Noruega: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Enlace copiado