A qué hora juega Paraguay vs. Noruega y dónde ver hoy en vivo

La selección paraguaya disputa hoy los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz enfrenta a Noruega por el boleto a la serie de los 8 mejores de la Copa del Mundo: el partido comienza a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Fiscal de la ciudad de Talca. Dirige el costarricense Keylor Herrera.

Paraguay vs. Noruega: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Paraguay vs. Noruega: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8