A qué hora juega Paraguay vs. Noruega y dónde ver hoy en vivo

La selección paraguaya disputa hoy los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz enfrenta a Noruega por el boleto a la serie de los 8 mejores de la Copa del Mundo: el partido comienza a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Fiscal de la ciudad de Talca. Dirige el costarricense Keylor Herrera.
Lea más: Paraguay, por la clasificación a cuartos de final del Mundial Sub 20
Paraguay vs. Noruega: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 00:00 horas
España: 01:00 horas
Bélgica: 01:00 horas
Marruecos: 01:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Paraguay vs. Noruega: ¿Dónde ver en vivo hoy?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8