Selección paraguaya en Japón: otro día más y ajustando la hora

Pasó el segundo día de práctica de la selección mayor con plantel casi completo en Osaka, antes del partido amistoso de este viernes frente a Japón (7:20 de Paraguay).

La agenda de actividades del jueves en suelo japonés asigna el entrenamiento a puertas cerradas a las 9:30 (hora local; la anoche del miércoles en nuestro país), y posteriormente a las 17:30 de Japón será la conferencia de prensa del técnico Gustavo Alfaro, y se cerrará el día con el reconocimiento del gramado del Panasonic Stadium Suita, donde se calibrarán mañana los seleccionados mundialistas 2026.

Los 25 de la nómina

Fueron 26 futbolistas los convocados inicialmente por el técnico albirrojo, Gustavo Alfaro, pero por lesión muscular fue desafectado Ramón Sosa. De los veinticinco que están a disposición del entrenador, tres son del plano local: Roberto Fernández, Gustavo Velázquez y Lucas Romero.

* Arqueros (3): Roberto Junior Fernández, Orlando Gill y Juan Espínola.

* Defensores (8): Gustavo Gómez, Omar Alderete, Gustavo Velázquez, Junior Alonso, Alexis Duarte, Juan Cáceres, Diego León y Alan Benítez.

* Mediocampistas (8): Matías Galarza Fonda, Andrés Cubas, Lucas Romero, Brian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón y Alejandro Romero Gamarra.

* Delanteros (6): Hugo Cuenca, Diego González, Ronaldo Martínez, Ángel Romero, Antonio Sanabria y Alex Arce.

Quién va al arco

La incógnita que se salta en la pizarra es si Roberto Junior Fernández será el arquero o se mantendrá bajo los tres palos Orlando Gill, quien se estrenó frente a Perú, en el último partido de las Eliminatorias recientes.