Antolín Alcaraz: “las decisiones fueron tomadas en consenso y creemos que...”

El ex zaguero reconoció la tristeza que dejó la forma en que se dio la derrota, pese al esfuerzo de sus dirigidos: “Creo que como se dio el partido nos deja la sensación amarga triste en ese sentido, el esfuerzo del partido que hicieron los muchachos y terminar sin nada es triste y más todavía que quedar fuera a la competición, pero después en el resto, la ecuación es bastante positiva para los chicos, especialmente por la experiencia que es estar y participar en un Mundial. Han ido desde el primer partido en progresión y al final competimos, que es lo más importante. Buscamos el resultado hasta el último, queríamos llegar más lejos, eso es más que obvio, pero no se pudo dar y se dio las cosas de esa manera y estamos la verdad tristes porque sabíamos que se podía haber llegado más lejos”.

Al ser consultado sobre qué le faltó al equipo en el encuentro contra Noruega, el seleccionador manifestó. “Eficacia, eficacia, el que vio el partido, tuvimos cuatro oportunidades claras, esa fue la diferencia, el equipo contrario llegó una o dos veces, nos hizo un gol, a nosotros nos faltó eficacia que fue determinante para el resultado, pero después creo que el equipo buscó, buscó por todos lados toda la alternativa y no quiso entrar la pelota, hay partidos que pasan y creo que eficacia es lo que resume el partido de ayer”.

Respecto a cómo manejó los momentos de tensión, incluyendo el penal errado el entrenador declaró: “Sí, son circunstancias que pasan, nadie quiere errar un penal, creo que también muy meritorio lo del arquero, hizo un gran partido. Nosotros, fuimos confiados para sacar el partido adelante, los muchachos han hecho un esfuerzo la verdad abismal y como digo, competimos, hemos hecho lo que buscábamos que era crear situaciones de gol, no lo conseguimos y la diferencia en el fútbol es con los goles”.

Alcaraz justificó la demora en realizar las sustituciones, señalando: “El tema de los cambios ya era previsto de antemano, teníamos tres jugadores fuera de la nómina, dos por suspensión y uno que estaba enfermo, así que sabíamos que si íbamos a prórroga necesitábamos de pierna y no podíamos hacer los cambios tempranamente porque si no estaríamos hablando ahora del apresurado cambio y se quedó sin cambio muy rápido. Esa es la diferencia porque Noruega tenía todos los cambios disponibles, por eso ellos pudieron refrescar más que nosotros, pero al nosotros tener tres menos, de hecho teníamos al arquero, al tercer arquero, cambiado en la nómina como jugador en caso de necesidad”.

Finalmente, el técnico paraguayo descartó haber tomado malas decisiones a lo largo del torneo o arrepentirse de alguna estrategia puntual: “Ninguna, la verdad que ninguna, las decisiones se toman en el momento, uno no puede predecir el futuro, de lo contrario sería mucho más fácil. Creo que las decisiones fueron tomadas en consenso con todo el grupo técnico y creemos que es lo correcto, no hay nada que lamentarse lastimosamente. Hicimos un gran esfuerzo, un gran partido, íbamos en crecimiento y creo que merecíamos estar un poco más lejos, pero en el fútbol no es de merecimiento sino de victoria”.