Elvio Paolorosso y el futuro de Antolín Alcaraz al frente de la Albirroja Sub 20

Ante la consulta sobre la continuidad del proyecto liderado por el seleccionador Antolín Alcaraz, Paolorosso fue categórico al ratificar su confianza, aunque dejó abierta la puerta a una decisión personal del entrenador: “Antolín está recontra confirmado en el cargo, ahora si él un día mañana toma la decisión de que quiere un club para el día a día, es una decisión de él, acá se va, bajo mi conducción, se va el que realmente no hace las cosas bien a mi criterio. Hemos tenido casos que un trabajador no está bien y lo tengo que correr. Yo no puedo jugar con el sentimiento de un país y de la forma más humilde que tengo de trabajar es lo mejor para Paraguay”.
Lea más: Antolín Alcaraz: “las decisiones fueron tomadas en consenso y creemos que...”
Balance mundialista: Una “tristeza positiva”
Paolorosso evaluó la participación de la Albirroja Sub-20 en el certamen, destacando el nivel de competencia mostrado por el equipo a pesar de la eliminación: “Me dejó una tristeza positiva, yo digo que hay tristeza negativa y positiva, si hubiésemos sido goleados jugando mal, era una tristeza negativa. Esta es una tristeza positiva, porque si fueron 120 minutos y creo que la posición de pelota superó el 65% a favor nuestra, situaciones de gol. Ellos fueron a buscar un resultado, lo lograron, pero fueron a defenderse, nos respetaron demasiado. Lo que nos instala un poco en todo lo que nos viene ocurriendo de bueno, nos está instalando en un plano internacional que nos respetan, por eso digo que tengo una sensación positiva de tristeza, porque en definitiva hemos competido y a un buen nivel”.
El coordinador enfatizó el valor de medirse contra selecciones de otros continentes para el proceso formativo de los jóvenes futbolistas paraguayos: “Nosotros tenemos que pensar que toda Sudamérica, normalmente competimos en los torneos de Conmebol entre nosotros. Nos está faltando el roce internacional, sobre todo cuando pasaron tantos años y están en un Mundial. Entonces esto hace que los chicos crezcan, que vean cómo se juega con otras potencias, con otros continentes. Entonces desde el punto de vista del objetivo que tengo como coordinador, de que tenga la mayor alternativas con jugadores más hechos, creo que es correcto, porque estos chicos si siguen así, cuando Alfaro los requiera, van a tener la experiencia previa de competir con otras selecciones de potencia mundial”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Amistosos para la Sub 17 antes de Qatar
Finalmente, Paolorosso confirmó que la selección Sub-17 ya tiene programados partidos amistosos internacionales como preparación para su Mundial en Qatar, que se jugará del 5 al 27 de noviembre: “Sí, ya están los de la Sub 17, viajamos el día 20 a Dubái, ¿por qué a Dubái? Porque nos queda al lado de Qatar, donde estamos a una hora y por las diferencias horarias tenemos tres partidos con Indonesia, con Costa de Marfil. Y nos falta confirmar el último, pero ya tenemos tres partidos previos al Mundial para que vayan viendo el ritmo. Y pedí a la organización un rival de cada continente, porque también nosotros tenemos que pensar lo que dije al principio. En Sudamérica jugamos entre nosotros, hay que enfrentar a los africanos, a los alemanes, que son otros físicos. Entonces haremos los tres partidos previos al Mundial”.