El posteo de Luca Kmet tras la eliminación de la Albirroja Sub 20

Luca Kmet, jugador de Lanús en Argentina, fue fundamental para que Paraguay lograra su regreso a la cita mundialista después de doce años. Durante el Sudamericano, el atacante demostró ser un pilar ofensivo, acumulando tres goles y dos asistencias en seis encuentros. A pesar de este rendimiento determinante, su nombre no apareció en la lista final.

El seleccionador Antolín Alcaraz justificó su exclusión alegando una “falta de ritmo competitivo” en su club. Esta declaración técnica fue ampliamente cuestionada por los aficionados y los analistas, quienes consideraron que su contribución al ciclo era innegable y su salida, incomprensible.

La eliminación paraguaya dejó al descubierto una seria falencia ofensiva, agudizada por la suspensión de Enso González. Tanto en la derrota contra Noruega como en los partidos previos ante Corea del Sur y Ucrania, la Albirroja evidenció una notable falta de contundencia en la definición y en la creación ofensiva.

La polémica se intensificó con el penal fallado contra los nórdicos por Tiago Caballero. Inmediatamente, diversos aficionados y analistas recordaron que Kmet era el encargado habitual de los lanzamientos desde los once pasos durante el Sudamericano. Su habilidad, pegada y capacidad de desequilibrio eran justo la variante ofensiva que le faltó al equipo en los momentos cruciales.

El “mensaje” en redes sociales

Minutos después de consumada la derrota, Luca Kmet avivó el debate al realizar una publicación significativa en su cuenta de Instagram. El jugador compartió una serie de imágenes que recopilaban sus mejores momentos con la selección paraguaya.

Aunque el futbolista se abstuvo de hacer declaraciones directas, el timing y el contenido de la publicación fueron interpretados por los seguidores como una clara muestra de descontento o resignación ante la decisión técnica que lo marginó del Mundial. La eliminación de Paraguay terminó siendo inseparable del debate sobre la ausencia de su estrella clasificatoria.