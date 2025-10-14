Paraguay: ¿Cuándo y contra que selecciones vuelve a jugar?

Paraguay cerró hoy gira asiática. En la penúltima Fecha FIFA de la temporada 2025, la Albirroja empató 2-2 con Japón y perdió 2-0 con Corea del Sur en la gira asiática. Antes de cerrar el año y de conocer a los rivales en la fase de grupos del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026, el combinado nacional tiene otro par de amistosos.

Lea más: Paraguay perdió ante Corea en el cierre de la gira asiática

La próxima ventana previa a la Copa del Mundo será en el mes de noviembre: La selección paraguaya volverá a jugar en el extranjero, pero en esta oportunidad, en el continente americano. Ambos encuentros de los dirigidos por Gustavo Alfaro serán en suelo mundialista y contra anfitriones del certamen: Estados Unidos y México.

Paraguay en suelo mundialista en noviembre

El primer juego del seleccionado guaraní será ante los norteamericanos el sábado 15 de noviembre, a las 19:00, hora de nuestro país, en el Subaru Park de la ciudad de Chester, Estado de Pensilvania. Por su lado, el segundo cotejo será contra los aztecas el martes 18, a las 21:30, en el Alemodome de San Antonio, en Texas.