Selección Paraguaya

Paraguay: ¿Cuándo y contra que selecciones vuelve a jugar?

La selección de Paraguay cerró la gira asiática de la Fecha FIFA de octubre: la Albirroja empató 2-2 con Japón y frente a Corea del Sur. El próximo par de partidos será en noviembre.

Por Darío Ibarra
14 de octubre de 2025 - 14:00
Antonio Sanabria, jugador de la selección de Paraguay, en el partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre ante Corea del Sur en el estadio Mundialista, en Seúl, Corea del Sur.
Antonio Sanabria, jugador de la selección de Paraguay, en el partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre ante Corea del Sur en el estadio Mundialista, en Seúl, Corea del Sur. JEON HEON-KYUN

Paraguay cerró hoy gira asiática. En la penúltima Fecha FIFA de la temporada 2025, la Albirroja empató 2-2 con Japón y perdió 2-0 con Corea del Sur en la gira asiática. Antes de cerrar el año y de conocer a los rivales en la fase de grupos del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026, el combinado nacional tiene otro par de amistosos.

Lea más: Paraguay perdió ante Corea en el cierre de la gira asiática

La próxima ventana previa a la Copa del Mundo será en el mes de noviembre: La selección paraguaya volverá a jugar en el extranjero, pero en esta oportunidad, en el continente americano. Ambos encuentros de los dirigidos por Gustavo Alfaro serán en suelo mundialista y contra anfitriones del certamen: Estados Unidos y México.

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, en el partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre ante Corea del Sur en el estadio Mundialista, en Seúl, Corea del Sur.
El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, en el partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre ante Corea del Sur en el estadio Mundialista, en Seúl, Corea del Sur.

Paraguay en suelo mundialista en noviembre

El primer juego del seleccionado guaraní será ante los norteamericanos el sábado 15 de noviembre, a las 19:00, hora de nuestro país, en el Subaru Park de la ciudad de Chester, Estado de Pensilvania. Por su lado, el segundo cotejo será contra los aztecas el martes 18, a las 21:30, en el Alemodome de San Antonio, en Texas.

Enlace copiado