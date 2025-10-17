El nuevo Ránking FIFA: Paraguay descendió dos posiciones

La selección de Paraguay perdió dos posiciones en la actualización del Ranking FIFA. El organismo rector del fútbol mundial actualizó la clasificación después de la penúltima ventana internacional del 2025. La Albirroja de Gustavo Alfaro arrancó par de amistosos en el puesto 37 y luego de empatar 2-2 con Japón y perder 2-0 ante Corea del Sur, es trigésimo noveno.

El combinado nacional suma 1498.15 puntos y es el sexto mejor sudamericano ubicado por detrás de Argentina (2° con 1872.43), Brasil (7° con 1758.85), Colombia (13° con 1695.72), Uruguay (15° con 1677.57) y Ecuador (23° con 1589.72). Por su lado, Perú está 49° con 1464.05, Venezuela es 50° con 1463.27, Chile es 56° con 1446.93 y Bolivia, 76° con 1334.55.