La Albirroja Sub 17 se impuso en sus sus tres amistosos previo al Mundial

El encuentro de preparación se disputó en la cancha 3 del Complejo del Club Al Hamriyah de los Emiratos Árabes Unidos. Los goles para el conjunto paraguayo, comandado por Mariano Uglessich, fueron convertidos por José Buhring, Ymanol Ruiz (de cabeza), Mauro Coronel (mediante un tiro penal) y Milan Freyres, quien sentenció el resultado al cierre del encuentro tras una acción de contragolpe.

Traslado a la Sede y Calendario de Debut

Tras la sesión final de entrenamiento programada para la tarde de este viernes en EAU, la delegación nacional tiene fijado su viaje para el sábado 1 de noviembre, con arribo a la sede del Mundial al mediodía.

La concentración de la Sub 17 se realizará en el complejo Aspire Zone de Qatar en vistas a su debut en la Copa del Mundo. Paraguay, que forma parte del Grupo J, iniciará su participación enfrentando a Uzbekistán el 5 de noviembre a las 9:00 en la cancha 1 del complejo (horarios de Paraguay).

Sus siguientes presentaciones en la fase de grupos se llevarán a cabo el 8 de noviembre contra Panamá, a las 12:15 en la cancha 4 del complejo, y cerrará esta etapa frente a Irlanda el 11 de noviembre, a las 9:30 en la cancha 5 del complejo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La competición se desarrollará íntegramente en el Aspire Zone, un extenso complejo deportivo de 250 hectáreas ubicado en Al Rayyan, Catar. Esta vigésima edición será histórica, ya que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones. Adicionalmente, a partir del año 2025, el torneo adoptará una periodicidad anual. Catar albergará este formato renovado durante los próximos cinco años.

Síntesis del partido

Estadio: Cancha 3 Complejo Al Hamriyah.

Paraguay (4): Matías Fernández; Thiago Aranda (46′ Mauro Coronel), Édgar Ojeda, Ymanol Ruiz y Tobías Acosta; Pedro Villalba (46′ Derlis Almada), Manuel Cáceres (65′ Aldo Sanabria), Thiago Vera, Jhosias Campss (54′ Milan Freyres); Diego Ruiz (54′ Carlos Franco), y José Buhring (65′ Mauricio de Carvalho). D.T.: Mariano Uglessich.

Costa de Marfil (2): Gilbert Mazite, Steven Dyrwoth, Hamuza Sengoba, Ezuis Torach y Jonas Asiimwe; Isima Magala, Enock Bagenda, Shakur Magogo y James Bogere; Simon Wanyama y Abukali Walusimbi. D.T.: Brain Ssenyondo.

Goles de Paraguay: 5′ José Buhring, 45′+4′ Ymanol Ruiz, 49′ Mauro Coronel y 90′+1′ Milan Freyres. Amonestados en Paraguay: 40′ Jhosias Campss, 84´ Derlis Almada y 86´ Milan Freyres.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol