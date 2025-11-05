Alan Ledesma y el debut albirrojo: “reaccionamos tarde”

En sus declaraciones pospartido, el mediocampista fue autocrítico respecto al rendimiento inicial y el posterior intento de remontada: “Fue un partido difícil, nosotros buscamos el juego, en los primeros tiempos no se dio lo que quisimos nosotros, reaccionamos tarde y por eso no pudimos sacar el resultado, creo que teníamos que salir todos juntos y tratar de despertarnos desde los primeros minutos”.

La Albirroja Masculina Sub-17 perdió por 2-1 ante su similar de Uzbekistán en el primer juego del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 que se disputa en Qatar. El partido se tornó cuesta arriba para Paraguay luego de terminar el primer tiempo con un marcador de 0-2 en contra. A pesar de la desventaja, los Albirrojos buscaron la reacción en la complementaria. El descuento, que mantuvo la incertidumbre hasta el final, llegó precisamente por obra Alan Ledesma de penal, a los 89 minutos.

Ahora, la “Albirrojita” deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su siguiente compromiso, que será crucial para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. El próximo encuentro se disputará el sábado próximo, a las 12:15 hora paraguaya, ante Panamá en la cancha 4 del complejo Aspire Zone. Posteriormente, completará la fase de grupos enfrentando a Irlanda, el martes a las 09:30, hora paraguaya.