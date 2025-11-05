Selección Paraguaya
05 de noviembre de 2025 - 16:20

Alan Ledesma y el debut albirrojo: “reaccionamos tarde”

El volante y capitán albirrojo, Alas Ledesma (17 años), celebra el tanto que llegó desde los doce pasos, para el descuento ante Uzbekistán, en el debut en el Mundial Sub 17.
Luego del debut con derrota de la selección paraguaya en el Mundial Sub-17 Catar 2025, el volante y capitán de la Albirroja, Alan Ledesma, brindó sus impresiones sobre el 2-1 en contra ante Uzbekistán por el Grupo J. El jugador de Olimpia, autor del único tanto paraguayo, lamentó que la reacción del equipo se produjera de manera tardía, muy cerca del cierre del partido.

Por ABC Color

En sus declaraciones pospartido, el mediocampista fue autocrítico respecto al rendimiento inicial y el posterior intento de remontada: “Fue un partido difícil, nosotros buscamos el juego, en los primeros tiempos no se dio lo que quisimos nosotros, reaccionamos tarde y por eso no pudimos sacar el resultado, creo que teníamos que salir todos juntos y tratar de despertarnos desde los primeros minutos”.

La Albirroja Masculina Sub-17 perdió por 2-1 ante su similar de Uzbekistán en el primer juego del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 que se disputa en Qatar. El partido se tornó cuesta arriba para Paraguay luego de terminar el primer tiempo con un marcador de 0-2 en contra. A pesar de la desventaja, los Albirrojos buscaron la reacción en la complementaria. El descuento, que mantuvo la incertidumbre hasta el final, llegó precisamente por obra Alan Ledesma de penal, a los 89 minutos.

Ahora, la “Albirrojita” deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su siguiente compromiso, que será crucial para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. El próximo encuentro se disputará el sábado próximo, a las 12:15 hora paraguaya, ante Panamá en la cancha 4 del complejo Aspire Zone. Posteriormente, completará la fase de grupos enfrentando a Irlanda, el martes a las 09:30, hora paraguaya.