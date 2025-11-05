Mariano Uglessich: “No pudimos hacer pie en el primer tiempo”

En la zona de prensa, Uglessich no ocultó su insatisfacción con el debut, aunque reconoció la calidad del oponente, citando textualmente: “No muy contento, perdimos en nuestro debut y hay cosas que tenemos que revisar, creo que jugamos contra un buen rival, pero no hicimos el partido esperado”.

El estratega profundizó en el análisis del encuentro, señalando la dificultad que supuso enfrentar al campeón de la Copa Asia y la incapacidad de sus jugadores para asentarse en el campo desde el inicio: “Ellos son un equipo que hacen muy bien lo que planean, vienen de hacer una grandísima Copa Asia, en la que salieron campeones y nosotros no pudimos hacer pie en el primer tiempo, no estuvimos bien, no estuvimos finos. En el segundo tiempo con empuje pudimos haber igualado el partido, pero no nos alcanzó”.

La Albirroja Masculina Sub-17 perdió por el marcador de 2-1 ante su similar de Uzbekistán en el primer juego del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 que se disputa en Qatar. El partido se tornó cuesta arriba luego del 0-2 al finalizar el primer tiempo. No obstante, los Albirrojos buscaron la reacción en la etapa complementaria. El descuento, que mantuvo la incertidumbre hasta el final, llegó en los pies de Alan Ledesma desde el punto penal a los 89 minutos.

Ahora la “Albirrojita” deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su siguiente compromiso, que será crucial para sus aspiraciones. El próximo encuentro se disputará el sábado próximo, a las 12:15 hora paraguaya, ante Panamá en la cancha 4 del complejo Aspire Zone. Posteriormente, completará la fase de grupos enfrentando a Irlanda, el martes a las 09:30, hora paraguaya.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy