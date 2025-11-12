Matías Galarza: “Los amistosos los afrontamos como si fuera el Mundial”

Paraguay afronta la última Fecha FIFA del año. En el par de amistosos, la Albirroja de Gustavo Alfaro mide a Estados Unidos el sábado 15 y enfrenta a México el martes 18: el primero es en el Subaru Park de la ciudad de Chester, Pensilvania, y arranca a las 19:00, hora de nuestro país, mientras que el segundo, en el Alamodome de San Antonio, Texas, y comienza a las 22:30.

Lea más: Paraguay vs. Brasil: hora, día y estadio por los 16avos del Mundial Sub 17

Matías Galarza habló de la preparación del combinado nacional, que entrena con el grupo completo. “Muy buena, creo que se formó un lindo grupo. En lo personal me siento como en casa, un grupo muy unido, una familia. El grupo está muy bien preparado para lo que se viene”, expresó e futbolista de River Plate en una entrevista al departamento prensa del seleccionado guaraní.

Matías Galarza: “Nuestro objetivo es salir campeón”

Galarza apuntó a los rivales, dos de los tres anfitriones del Mundial 2026, y señaló que “los amistosos los afrontamos como si fuera el Mundial”. “Nos preparamos como si fuera el Mundial. Nuestro objetivo es salir campeón. Le ganamos a los campeones del mundo y estamos preparados para salir campeones. Los amistosos los afrontamos como si fuera el Mundial”, mencionó.

Por último, hizo referencia al momento con la selección paraguaya. “Es algo único, es algo soñado. Lo que estoy viviendo me pone contento. Ahora estoy trabajando para poder estar en la lista final para el Mundial”, finalizó el jugador de 23 años, que había convertido un gol en los triunfos 2-0 a Uruguay en Asunción y 1-0 ante Perú en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy