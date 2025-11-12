Matías Galarza y el Mundial 2026: “Estamos preparados para salir campeones”

La selección paraguaya disputará una Copa del Mundo después de tres ausencias consecutivas: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y el sábado 15 y el martes 18 de noviembre, casi un mes después de la gira asiática, la Albirroja de Gustavo Alfaro afronta otro par de amistosos de preparación para el Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026.

A días del primer partido, frente a los estadounidenses en Chester, Pensilvania, Matías Galarza dejó en claro cuál es el objetivo del combinado nacional en el regreso al torneo más importante del planeta: “Salir campeones”. Sí, palabras del jugador de 23 años, expresando el deseo de todos los paraguayos, pero que hay parece una posibilidad muy lejana.

Matías Galarza: “El objetivo es salir campeón”

“Nuestro objetivo es salir campeón. Le ganamos a los campeones del mundo y estamos preparados para salir campeones”, puntualizó Galarza en una entrevista al departamento prensa del seleccionado guaraní. Los dichos son un anhelo porque el propio Alfaro había manifestado al finalizar las Eliminatorias Sudamericanas que la gran campaña “para el Mundial no nos alcanza”.

El DT tuvo una ventana de pruebas en el empate 2-2 con Japón y la derrota 2-0 ante Corea del Sur, en las que el equipo mostró mejorías, pero no logró sostener en el tiempo, cometiendo errores puntuales y desaprovechando jugadas de gol, que “ahí es donde uno tiene que acertar, son jugadas claras que uno tiene que definir, detalles que marcan las diferencias”.

Paraguay enfrenta a Estados Unidos y México

Paraguay afronta la última Fecha FIFA del año. En el par de amistosos, la Albirroja de Gustavo Alfaro mide a Estados Unidos el sábado 15 y enfrenta a México el martes 18: el primero es en el Subaru Park de la ciudad de Chester, Pensilvania, y arranca a las 19:00, hora de nuestro país, mientras que el segundo, en el Alamodome de San Antonio, Texas, y comienza a las 22:30.