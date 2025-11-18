Paraguay vs. México en vivo, amistoso internacional en Texas

Paraguay juega hoy el último amistoso del 2025: desde las 22:30, hora de nuestro país, enfrenta a México en el estadio Alamodome de la ciudad de San Antonio, Texas. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Paraguay vs. México en vivo

46′ ¡Final del primer tiempo en San Antonio!

Paraguay y México empatan sin goles al culminar la etapa inicial en el Alamodome de San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

45′ Ramón Sosa remató sobre el travesaño

Ramón Sosa tuvo la chance de definir de contragolpe, pero culminó la jugada con un disparo muy arriba del arco. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

40′ ¡Luis Malagón salvó a México!

El arquero de México evitó el primer gol del partido luego del tiro libre de Diego Gómez. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

35′ Tarjeta amarilla en Paraguay

Alan Benítez es el primer amonestado en la selección de Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

34′ Tarjeta amarilla en México

Raúl Jiménez, del Fulham, es amonestado en México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

30′ ¡El palo evitó el gol de México!

México estuvo cerca del primer tanto, pero el remate con la zurda de Edson Álvarez terminó en el poste. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

24′ Tarjeta amarilla en México

Erik Lira es el primer amonestado del partido: el futbolista cometió una falta sobre Antonio Sanabria. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21′ ¡Orlando Gill salvó a Paraguay!

Orlando Gill evitó el primer tanto del partido luego de un peligroso tiro libre de México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

🧤¡SE SALVÓ LA ALBIRROJA! Perfecta reacción y doble tapada por parte de Orlando Gill.



📺Tigo Sports



▶️#VamosAlbirroja por https://t.co/pGNhXoMp6F pic.twitter.com/xfVqyFRAa6 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

20′ Falta de Matías Galarza cerca del área

Matías Galarza cometió una infracción a puertas del área. México tiene un tiro libre peligroso. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

15′ Malestar de Paraguay contra el árbitro

Los jugadores de Paraguay reclamaron al juez Joseph Dickerson por una nueva falta sancionada a favor de México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

12′ Gol anulado a Paraguay por falta

Gustavo Velázquez marcó de cabeza el 1-0 de Paraguay, pero el árbitro anuló el tanto por una supuesta falta de Antonio Sanabria. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

❌⚽️Gustavo Velázquez anotó para la Albirroja, pero el árbitro Joe Dickerson lo anuló. #VamosAlbirroja



📺Tigo Sports



▶️Mirá el partido de la Albirroja por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/pbzTPH9FsU — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

10′ Tramo friccionado de partido en Texas

Seguidilla de faltas tanto de Paraguay como de México en 10 minutos de partido. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

8′ Sin chances de gol cerca de los 10′

Ni Paraguay ni México crearon una jugada clara para romper el cero en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

5′ Presión alta de Paraguay sobre México

La selección de Paraguay presiona e impide que México maneje el balón. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

2′ Gol anulado a Ramón Sosa por falta

Infracción de Ramón Sosa en la recuperación un balón que terminó en gol. Todo continúa 0-0. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

0′ ¡Comenzó el partido en San Antonio!

Paraguay y México disputan el último amistoso del año. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

22:25 Paraguay y México salen al campo de juego

Los jugadores de la selección de Paraguay y de México ingresan al gramado para disputar el amistoso Fecha FIFA. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

22:20 México vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca en qué canal ver en vivo.

22:15 Bélgica goleó y logró el pase al Mundial 2026

Bélgica goleó 7-1 a Liechtenstein y clasificó al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

22:10 La entrada en calor de la selección de Paraguay

Los arqueros y los otros jugadores de la selección de Paraguay realizan la entrada en calor para el amistoso ante México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

🇵🇾🏃Los jugadores de Paraguay salen al campo de juego para el calentamiento.



📺Tigo Sports



▶️Mirá el partido de la Albirroja por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/UUY7AiOotL — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

22:05 Así fue la llegada de Paraguay para medir a México

La llegada de la selección de Paraguay al Alamodome para enfrentar a México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

⚪️🔴🏟️ Así llegaron los jugadores de la Albirroja en el Estadio Alamodome de San Antonio, Texas, para el amistoso contra México.#VamosAlbirroja



📺Tigo Sports



▶️Mirá el partido de la Albirroja por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/WVAkswFmHO — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

22:00 España empató 2-2 y clasificó al Mundial 2026

España igualó con Turquía en la última fecha de las Eliminatorias Europeas y clasificó al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:55 Javier Aguirre habló en la previa del partido vs. Paraguay

El DT de México, Javier Aguirre, palpitó el amistoso contra Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

¡Todos están bien! 🙌⚽



Aguirre habla sobre la idea de juego contra Paraguay y de algunos futbolistas que llevará con calma.



Pide solidaridad durante el cotejo frente a los sudamericanos.#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/yAy1WmqoSL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 19, 2025

21:50 Irak ganó con un gol a los 107′ y jugará el repechaje

Irak derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en la revancha por el cupo a la repechaje mundialista.

21:45 La insólita razón por la que Andrés Cubas es baja

Andrés Cubas quedó fuera de la última Fecha FIFA: el mediocampista fue convocado a la selección de Paraguay, pero ni siquiera pudo viajar a Estados Unidos.

21:40 La formación confirmada de México vs. Paraguay

Javier Aguirre definió la alineación de México para enfrentar a Paraguay en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

¡Alineación lista! ✅



Así saldremos contra Paraguay en San Antonio, Texas. 🏟️#SomosMéxico 🇲🇽@adidasMX



* Publicidad para México pic.twitter.com/P9Fa2sHOX0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

21:35 Paraguay vs. México, por ABC Cardinal

Prendete a la transmisión del Cardinal Deportivo: Paraguay vs. México, relata Chipi Vera y comenta Dani Chung. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:30 La formación confirmada de Paraguay vs. México

Gustavo Alfaro oficializó la alineación de Paraguay para medir a México en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:20 Paraguay vs. México: ¿A qué hora juega hoy?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca la hora del partido país por país.

21:15 Así luce el vestuario de la selección de Paraguay

El vestuario de Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, en la previa del partido ante México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

La piel de todo un país ⚪️🔴❤️‍🔥



¡Vestuario listo en el 🏟️ Alamodome!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/VrCDPkvHVW — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 18, 2025

21:10 Paraguay cierra el año enfrentando a México

La selección de Paraguay disputa hoy el último partido de la temporada: a las 22:30, hora de nuestro país, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a México en el Alamodome de San Antonio, Texas.

21:05 Paraguay llegó al Alamodome de San Antonio

La selección de Paraguay llegó al estadio Alamodome de San Antonio para enfrentar a México en un nuevo amistoso de preparación al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:00 ¡Prendete a la previa de Paraguay vs. México!

La selección de Paraguay enfrenta a México en el último amistoso del año. Sumate a ABC Cardinal y disfruta del partido en vivo.