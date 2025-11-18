Selección Paraguaya
18 de noviembre de 2025 - 23:23

Paraguay vs. México en vivo, amistoso internacional en Texas

La selección de Paraguay disputa el último amistoso de la temporada: la Albirroja de Gustavo Alfara enfrenta a México en San Antonio, Texas. Seguilo en vivo por ABC.

Por ABC Color

Paraguay juega hoy el último amistoso del 2025: desde las 22:30, hora de nuestro país, enfrenta a México en el estadio Alamodome de la ciudad de San Antonio, Texas. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Paraguay vs. México en vivo

46′ ¡Final del primer tiempo en San Antonio!

Paraguay y México empatan sin goles al culminar la etapa inicial en el Alamodome de San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

45′ Ramón Sosa remató sobre el travesaño

Ramón Sosa tuvo la chance de definir de contragolpe, pero culminó la jugada con un disparo muy arriba del arco. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

40′ ¡Luis Malagón salvó a México!

El arquero de México evitó el primer gol del partido luego del tiro libre de Diego Gómez. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

35′ Tarjeta amarilla en Paraguay

Alan Benítez es el primer amonestado en la selección de Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

34′ Tarjeta amarilla en México

Raúl Jiménez, del Fulham, es amonestado en México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

30′ ¡El palo evitó el gol de México!

México estuvo cerca del primer tanto, pero el remate con la zurda de Edson Álvarez terminó en el poste. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

24′ Tarjeta amarilla en México

Erik Lira es el primer amonestado del partido: el futbolista cometió una falta sobre Antonio Sanabria. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21′ ¡Orlando Gill salvó a Paraguay!

Orlando Gill evitó el primer tanto del partido luego de un peligroso tiro libre de México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

20′ Falta de Matías Galarza cerca del área

Matías Galarza cometió una infracción a puertas del área. México tiene un tiro libre peligroso. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

15′ Malestar de Paraguay contra el árbitro

Los jugadores de Paraguay reclamaron al juez Joseph Dickerson por una nueva falta sancionada a favor de México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

12′ Gol anulado a Paraguay por falta

Gustavo Velázquez marcó de cabeza el 1-0 de Paraguay, pero el árbitro anuló el tanto por una supuesta falta de Antonio Sanabria. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

10′ Tramo friccionado de partido en Texas

Seguidilla de faltas tanto de Paraguay como de México en 10 minutos de partido. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

8′ Sin chances de gol cerca de los 10′

Ni Paraguay ni México crearon una jugada clara para romper el cero en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

5′ Presión alta de Paraguay sobre México

La selección de Paraguay presiona e impide que México maneje el balón. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

2′ Gol anulado a Ramón Sosa por falta

Infracción de Ramón Sosa en la recuperación un balón que terminó en gol. Todo continúa 0-0. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

0′ ¡Comenzó el partido en San Antonio!

Paraguay y México disputan el último amistoso del año. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

22:25 Paraguay y México salen al campo de juego

Los jugadores de la selección de Paraguay y de México ingresan al gramado para disputar el amistoso Fecha FIFA. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

22:20 México vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca en qué canal ver en vivo.

Antonio Sanabria (i), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
22:15 Bélgica goleó y logró el pase al Mundial 2026

Bélgica goleó 7-1 a Liechtenstein y clasificó al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

Liege (Belgium), 18/11/2025.- Alexis Saelemaekers of Belgium scores the fifth goal during the FIFA World Cup 26 qualification match between Belgium and Liechtenstein in Liege, Belgium 18 November 2025. (Mundial de Fútbol, Bélgica, Lieja) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
22:10 La entrada en calor de la selección de Paraguay

Los arqueros y los otros jugadores de la selección de Paraguay realizan la entrada en calor para el amistoso ante México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

22:05 Así fue la llegada de Paraguay para medir a México

La llegada de la selección de Paraguay al Alamodome para enfrentar a México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

22:00 España empató 2-2 y clasificó al Mundial 2026

España igualó con Turquía en la última fecha de las Eliminatorias Europeas y clasificó al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

Los jugadores de la selección de España celebran un gol en el partido frente a Turquía por la última fecha de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026 en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, España.
21:55 Javier Aguirre habló en la previa del partido vs. Paraguay

El DT de México, Javier Aguirre, palpitó el amistoso contra Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:50 Irak ganó con un gol a los 107′ y jugará el repechaje

Irak derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en la revancha por el cupo a la repechaje mundialista.

Los futbolistas de Irak celebran un gol en el partido frente a Emiratos Árabes Unidos por la vuelta de la quinta ronda de las Eliminatorias Asiáticas en el estadio Internacional de Basora, en Basora, Irak.
21:45 La insólita razón por la que Andrés Cubas es baja

Andrés Cubas quedó fuera de la última Fecha FIFA: el mediocampista fue convocado a la selección de Paraguay, pero ni siquiera pudo viajar a Estados Unidos.

Gustavo Alfaro (d) y Andrés Cubas, entrenador y jugador de la selección de Paraguay respectivamente, celebran la victoria ante Uruguay por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
21:40 La formación confirmada de México vs. Paraguay

Javier Aguirre definió la alineación de México para enfrentar a Paraguay en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:35 Paraguay vs. México, por ABC Cardinal

Prendete a la transmisión del Cardinal Deportivo: Paraguay vs. México, relata Chipi Vera y comenta Dani Chung. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:30 La formación confirmada de Paraguay vs. México

Gustavo Alfaro oficializó la alineación de Paraguay para medir a México en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

La formación de Paraguay vs. México.
21:20 Paraguay vs. México: ¿A qué hora juega hoy?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca la hora del partido país por país.

Diego Gómez futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Japón en el amistoso internacional de la Fecha FIFA de octubre en el estadio Panasonic Suita, en Suita, Osaka, Japón.
21:15 Así luce el vestuario de la selección de Paraguay

El vestuario de Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, en la previa del partido ante México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:10 Paraguay cierra el año enfrentando a México

La selección de Paraguay disputa hoy el último partido de la temporada: a las 22:30, hora de nuestro país, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a México en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Antonio Sanabria (9), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
21:05 Paraguay llegó al Alamodome de San Antonio

La selección de Paraguay llegó al estadio Alamodome de San Antonio para enfrentar a México en un nuevo amistoso de preparación al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:00 ¡Prendete a la previa de Paraguay vs. México!

La selección de Paraguay enfrenta a México en el último amistoso del año. Sumate a ABC Cardinal y disfruta del partido en vivo.