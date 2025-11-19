Paraguay vs. México: resultado, resumen y goles

Paraguay superó a México en San Antonio, Texas, y finalizó el año con una victoria: fue 2-1 con goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla (dos asistencias de Julio Enciso).
Paraguay vs. México en vivo
00:30 Paraguay finalizó el año con un triunfo sobre México
La selección de Paraguay derrotó 2-1 a México en el último amistoso de la temporada.
96′ ¡Ganó Paraguay!
Final del partido en Texas: Paraguay superó 2-1 a México y cerró el año con victoria. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
94′ Luis Malagón salvó nuevamente a México
Diego González, con asistencia de Julio Enciso, no pudo anotar el 3-1 por una tapada del arquero de México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
90′ Tiempo cumplido en San Antonio
Paraguay y México disputan el descuento en Texas: son 6 minutos de adición. La Albirroja gana 2-1. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
87′ ¡Julio Enciso desperdició el 3-1!
Julio Enciso, mano a mano con el arquero de México, desaprovechó la ocasión del tercer tanto de Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
85′ Paraguay no sufre en el tramo final
A pesar de que México tiene la pelota, la selección de Paraguay no pasa peligro. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
81′ Quinta modificación en Paraguay
Junior Alonso entra por Matías Galarza en el quinto cambio en Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
77′ Tarjeta amarilla en México
Orbelín Pineda es amonestado por una falta a Julio Enciso. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
73′ Última modificación en México
Erick Sánchez reemplaza a Marcel Ruiz en la última variante de México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
67′ Dos modificaciones en México
Kevin Alvarez y Armando González ingresan por Israel Reyes y Gilberto Mora, respectivamente, en México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
66′ Dos modificaciones en Paraguay
Alex Arce y Diego González reemplazan a Antonio Sanabria y Ramón Sosa respectivamente en la selección de Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
60′ Tres modificaciones en México
Jesús Gallardo por Mateo Chavez, Roberto Alvarado por Jorge Ruvalcaba y Johan Vasquez por Jesús Orozco, los cambios en México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
55′ ¡Gooooooooool de Paraguay!
Damián Bobadilla de cabeza, con asistencia de Julo Enciso, adelanta nuevamente a Paraguay, que supera 2-1 a México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
53′ ¡Gooooooooool de México!
Raúl Jiménez anota de penal el empate de México sobre Paraguay: 1-1. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
52′ ¡Penal para México!
Joseph Dickerson sanciona infracción en el área de Paraguay por una supuesta falta de Braian Ojeda. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
50′ ¡Gooooooooool de Paraguay!
El árbitro Joseph Dickerson, tras revisión VAR, convalida el tanto de Antonio Sanabria. Paraguay derrota 1-0 a México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
47′ Gol anulado a Antonio Sanabria
Antonio Sanabria convierte el primero del partido, pero es anulado por el árbitro Joseph Dickerson. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
46′ ¡Comienza el segundo tiempo!
Paraguay y México disputan la complementaria: igualan 0-0 en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
23:36 Dos modificaciones en Paraguay
Damián Bobadilla y Julio Enciso ingresan por Diego Gómez y Miguel Almirón, respectivamente, en la selección de Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
46′ ¡Final del primer tiempo en San Antonio!
Paraguay y México empatan sin goles al culminar la etapa inicial en el Alamodome de San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
45′ Ramón Sosa remató sobre el travesaño
Ramón Sosa tuvo la chance de definir de contragolpe, pero culminó la jugada con un disparo muy arriba del arco. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
40′ ¡Luis Malagón salvó a México!
El arquero de México evitó el primer gol del partido luego del tiro libre de Diego Gómez. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
35′ Tarjeta amarilla en Paraguay
Alan Benítez es el primer amonestado en la selección de Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
34′ Tarjeta amarilla en México
Raúl Jiménez, del Fulham, es amonestado en México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
30′ ¡El palo evitó el gol de México!
México estuvo cerca del primer tanto, pero el remate con la zurda de Edson Álvarez terminó en el poste. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
24′ Tarjeta amarilla en México
Erik Lira es el primer amonestado del partido: el futbolista cometió una falta sobre Antonio Sanabria. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
21′ ¡Orlando Gill salvó a Paraguay!
Orlando Gill evitó el primer tanto del partido luego de un peligroso tiro libre de México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
20′ Falta de Matías Galarza cerca del área
Matías Galarza cometió una infracción a puertas del área. México tiene un tiro libre peligroso. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
15′ Malestar de Paraguay contra el árbitro
Los jugadores de Paraguay reclamaron al juez Joseph Dickerson por una nueva falta sancionada a favor de México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
12′ Gol anulado a Paraguay por falta
Gustavo Velázquez marcó de cabeza el 1-0 de Paraguay, pero el árbitro anuló el tanto por una supuesta falta de Antonio Sanabria. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
10′ Tramo friccionado de partido en Texas
Seguidilla de faltas tanto de Paraguay como de México en 10 minutos de partido. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
8′ Sin chances de gol cerca de los 10′
Ni Paraguay ni México crearon una jugada clara para romper el cero en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
5′ Presión alta de Paraguay sobre México
La selección de Paraguay presiona e impide que México maneje el balón. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
2′ Gol anulado a Ramón Sosa por falta
Infracción de Ramón Sosa en la recuperación un balón que terminó en gol. Todo continúa 0-0. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
0′ ¡Comenzó el partido en San Antonio!
Paraguay y México disputan el último amistoso del año. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
22:25 Paraguay y México salen al campo de juego
Los jugadores de la selección de Paraguay y de México ingresan al gramado para disputar el amistoso Fecha FIFA. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
22:20 México vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo?
La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca en qué canal ver en vivo.
22:15 Bélgica goleó y logró el pase al Mundial 2026
Bélgica goleó 7-1 a Liechtenstein y clasificó al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
22:10 La entrada en calor de la selección de Paraguay
Los arqueros y los otros jugadores de la selección de Paraguay realizan la entrada en calor para el amistoso ante México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
22:05 Así fue la llegada de Paraguay para medir a México
La llegada de la selección de Paraguay al Alamodome para enfrentar a México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
22:00 España empató 2-2 y clasificó al Mundial 2026
España igualó con Turquía en la última fecha de las Eliminatorias Europeas y clasificó al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
21:55 Javier Aguirre habló en la previa del partido vs. Paraguay
El DT de México, Javier Aguirre, palpitó el amistoso contra Paraguay. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
21:50 Irak ganó con un gol a los 107′ y jugará el repechaje
Irak derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en la revancha por el cupo a la repechaje mundialista.
21:45 La insólita razón por la que Andrés Cubas es baja
Andrés Cubas quedó fuera de la última Fecha FIFA: el mediocampista fue convocado a la selección de Paraguay, pero ni siquiera pudo viajar a Estados Unidos.
21:40 La formación confirmada de México vs. Paraguay
Javier Aguirre definió la alineación de México para enfrentar a Paraguay en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
21:35 Paraguay vs. México, por ABC Cardinal
Prendete a la transmisión del Cardinal Deportivo: Paraguay vs. México, relata Chipi Vera y comenta Dani Chung. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
21:30 La formación confirmada de Paraguay vs. México
Gustavo Alfaro oficializó la alineación de Paraguay para medir a México en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
21:20 Paraguay vs. México: ¿A qué hora juega hoy?
La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca la hora del partido país por país.
21:15 Así luce el vestuario de la selección de Paraguay
El vestuario de Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, en la previa del partido ante México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
21:10 Paraguay cierra el año enfrentando a México
La selección de Paraguay disputa hoy el último partido de la temporada: a las 22:30, hora de nuestro país, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a México en el Alamodome de San Antonio, Texas.
21:05 Paraguay llegó al Alamodome de San Antonio
La selección de Paraguay llegó al estadio Alamodome de San Antonio para enfrentar a México en un nuevo amistoso de preparación al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!
21:00 ¡Prendete a la previa de Paraguay vs. México!
La selección de Paraguay enfrenta a México en el último amistoso del año. Sumate a ABC Cardinal y disfruta del partido en vivo.