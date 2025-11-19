Paraguay vs. México: resultado, resumen y goles

Paraguay superó a México en San Antonio, Texas, y finalizó el año con una victoria: fue 2-1 con goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla (dos asistencias de Julio Enciso).

Paraguay vs. México en vivo

00:30 Paraguay finalizó el año con un triunfo sobre México

La selección de Paraguay derrotó 2-1 a México en el último amistoso de la temporada.

96′ ¡Ganó Paraguay!

96′ ¡Ganó Paraguay!

Final del partido en Texas: Paraguay superó 2-1 a México y cerró el año con victoria.

94′ Luis Malagón salvó nuevamente a México

94′ Luis Malagón salvó nuevamente a México

Diego González, con asistencia de Julio Enciso, no pudo anotar el 3-1 por una tapada del arquero de México.

90′ Tiempo cumplido en San Antonio

90′ Tiempo cumplido en San Antonio

Paraguay y México disputan el descuento en Texas: son 6 minutos de adición. La Albirroja gana 2-1.

87′ ¡Julio Enciso desperdició el 3-1!

87′ ¡Julio Enciso desperdició el 3-1!

Julio Enciso, mano a mano con el arquero de México, desaprovechó la ocasión del tercer tanto de Paraguay.

85′ Paraguay no sufre en el tramo final

85′ Paraguay no sufre en el tramo final

A pesar de que México tiene la pelota, la selección de Paraguay no pasa peligro.

81′ Quinta modificación en Paraguay

81′ Quinta modificación en Paraguay

Junior Alonso entra por Matías Galarza en el quinto cambio en Paraguay.

77′ Tarjeta amarilla en México

77′ Tarjeta amarilla en México

Orbelín Pineda es amonestado por una falta a Julio Enciso.

73′ Última modificación en México

73′ Última modificación en México

Erick Sánchez reemplaza a Marcel Ruiz en la última variante de México.

67′ Dos modificaciones en México

67′ Dos modificaciones en México

Kevin Alvarez y Armando González ingresan por Israel Reyes y Gilberto Mora, respectivamente, en México.

66′ Dos modificaciones en Paraguay

66′ Dos modificaciones en Paraguay

Alex Arce y Diego González reemplazan a Antonio Sanabria y Ramón Sosa respectivamente en la selección de Paraguay.

60′ Tres modificaciones en México

60′ Tres modificaciones en México

Jesús Gallardo por Mateo Chavez, Roberto Alvarado por Jorge Ruvalcaba y Johan Vasquez por Jesús Orozco, los cambios en México.

55′ ¡Gooooooooool de Paraguay!

55′ ¡Gooooooooool de Paraguay!

Damián Bobadilla de cabeza, con asistencia de Julo Enciso, adelanta nuevamente a Paraguay, que supera 2-1 a México.

⚽️¡A LO PARAGUAY! Nueva asistencia de Julio Enciso para Damián Bobadilla, que volvió a poner en ventaja a la Albirroja ante México.



📺Tigo Sports



— Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

53′ ¡Gooooooooool de México!

53′ ¡Gooooooooool de México!

Raúl Jiménez anota de penal el empate de México sobre Paraguay: 1-1.

⚽️Con un gol de penal, Raúl Jiménez puso el 1-1 ante Paraguay. #VamosAlbirroja



📺Tigo Sports



— Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

52′ ¡Penal para México!

52′ ¡Penal para México!

Joseph Dickerson sanciona infracción en el área de Paraguay por una supuesta falta de Braian Ojeda.

50′ ¡Gooooooooool de Paraguay!

50′ ¡Gooooooooool de Paraguay!

El árbitro Joseph Dickerson, tras revisión VAR, convalida el tanto de Antonio Sanabria. Paraguay derrota 1-0 a México.

⚽️¡PEA HA'E TONY! Perfecto centro de Julio Enciso y Antonio Sanabria abrió el marcador para Paraguay en San Antonio.



📺Tigo Sports



— Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

47′ Gol anulado a Antonio Sanabria

47′ Gol anulado a Antonio Sanabria

Antonio Sanabria convierte el primero del partido, pero es anulado por el árbitro Joseph Dickerson.

46′ ¡Comienza el segundo tiempo!

46′ ¡Comienza el segundo tiempo!

Paraguay y México disputan la complementaria: igualan 0-0 en San Antonio.

23:36 Dos modificaciones en Paraguay

Damián Bobadilla y Julio Enciso ingresan por Diego Gómez y Miguel Almirón, respectivamente, en la selección de Paraguay.

46′ ¡Final del primer tiempo en San Antonio!

46′ ¡Final del primer tiempo en San Antonio!

Paraguay y México empatan sin goles al culminar la etapa inicial en el Alamodome de San Antonio.

45′ Ramón Sosa remató sobre el travesaño

45′ Ramón Sosa remató sobre el travesaño

Ramón Sosa tuvo la chance de definir de contragolpe, pero culminó la jugada con un disparo muy arriba del arco.

40′ ¡Luis Malagón salvó a México!

40′ ¡Luis Malagón salvó a México!

El arquero de México evitó el primer gol del partido luego del tiro libre de Diego Gómez.

😭¡POR POQUITO, GÜEY! Diego Gómez lanzó un tiro libre potente, Malagón dio rebote y posteriormente fue exigido nuevamente por Ramón Sosa.



📺Tigo Sports



— Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

35′ Tarjeta amarilla en Paraguay

35′ Tarjeta amarilla en Paraguay

Alan Benítez es el primer amonestado en la selección de Paraguay.

34′ Tarjeta amarilla en México

34′ Tarjeta amarilla en México

Raúl Jiménez, del Fulham, es amonestado en México.

30′ ¡El palo evitó el gol de México!

30′ ¡El palo evitó el gol de México!

México estuvo cerca del primer tanto, pero el remate con la zurda de Edson Álvarez terminó en el poste.

24′ Tarjeta amarilla en México

24′ Tarjeta amarilla en México

Erik Lira es el primer amonestado del partido: el futbolista cometió una falta sobre Antonio Sanabria.

21′ ¡Orlando Gill salvó a Paraguay!

21′ ¡Orlando Gill salvó a Paraguay!

Orlando Gill evitó el primer tanto del partido luego de un peligroso tiro libre de México.

🧤¡SE SALVÓ LA ALBIRROJA! Perfecta reacción y doble tapada por parte de Orlando Gill.



📺Tigo Sports



— Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

20′ Falta de Matías Galarza cerca del área

20′ Falta de Matías Galarza cerca del área

Matías Galarza cometió una infracción a puertas del área. México tiene un tiro libre peligroso.

15′ Malestar de Paraguay contra el árbitro

15′ Malestar de Paraguay contra el árbitro

Los jugadores de Paraguay reclamaron al juez Joseph Dickerson por una nueva falta sancionada a favor de México.

12′ Gol anulado a Paraguay por falta

12′ Gol anulado a Paraguay por falta

Gustavo Velázquez marcó de cabeza el 1-0 de Paraguay, pero el árbitro anuló el tanto por una supuesta falta de Antonio Sanabria.

❌⚽️Gustavo Velázquez anotó para la Albirroja, pero el árbitro Joe Dickerson lo anuló. #VamosAlbirroja



📺Tigo Sports



— Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

10′ Tramo friccionado de partido en Texas

10′ Tramo friccionado de partido en Texas

Seguidilla de faltas tanto de Paraguay como de México en 10 minutos de partido.

8′ Sin chances de gol cerca de los 10′

8′ Sin chances de gol cerca de los 10′

Ni Paraguay ni México crearon una jugada clara para romper el cero en San Antonio.

5′ Presión alta de Paraguay sobre México

5′ Presión alta de Paraguay sobre México

La selección de Paraguay presiona e impide que México maneje el balón.

2′ Gol anulado a Ramón Sosa por falta

2′ Gol anulado a Ramón Sosa por falta

Infracción de Ramón Sosa en la recuperación un balón que terminó en gol. Todo continúa 0-0.

0′ ¡Comenzó el partido en San Antonio!

0′ ¡Comenzó el partido en San Antonio!

Paraguay y México disputan el último amistoso del año.

22:25 Paraguay y México salen al campo de juego

22:25 Paraguay y México salen al campo de juego

Los jugadores de la selección de Paraguay y de México ingresan al gramado para disputar el amistoso Fecha FIFA.

22:20 México vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca en qué canal ver en vivo.

22:15 Bélgica goleó y logró el pase al Mundial 2026

22:15 Bélgica goleó y logró el pase al Mundial 2026

Bélgica goleó 7-1 a Liechtenstein y clasificó al Mundial 2026.

22:10 La entrada en calor de la selección de Paraguay

22:10 La entrada en calor de la selección de Paraguay

Los arqueros y los otros jugadores de la selección de Paraguay realizan la entrada en calor para el amistoso ante México.

🇵🇾🏃Los jugadores de Paraguay salen al campo de juego para el calentamiento.



📺Tigo Sports



— Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

22:05 Así fue la llegada de Paraguay para medir a México

22:05 Así fue la llegada de Paraguay para medir a México

La llegada de la selección de Paraguay al Alamodome para enfrentar a México.

⚪️🔴🏟️ Así llegaron los jugadores de la Albirroja en el Estadio Alamodome de San Antonio, Texas, para el amistoso contra México.
#VamosAlbirroja



📺Tigo Sports



— Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 19, 2025

22:00 España empató 2-2 y clasificó al Mundial 2026

22:00 España empató 2-2 y clasificó al Mundial 2026

España igualó con Turquía en la última fecha de las Eliminatorias Europeas y clasificó al Mundial 2026.

21:55 Javier Aguirre habló en la previa del partido vs. Paraguay

21:55 Javier Aguirre habló en la previa del partido vs. Paraguay

El DT de México, Javier Aguirre, palpitó el amistoso contra Paraguay.

¡Todos están bien! 🙌⚽



Aguirre habla sobre la idea de juego contra Paraguay y de algunos futbolistas que llevará con calma.



— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 19, 2025

21:50 Irak ganó con un gol a los 107′ y jugará el repechaje

Irak derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en la revancha por el cupo a la repechaje mundialista.

21:45 La insólita razón por la que Andrés Cubas es baja

Andrés Cubas quedó fuera de la última Fecha FIFA: el mediocampista fue convocado a la selección de Paraguay, pero ni siquiera pudo viajar a Estados Unidos.

21:40 La formación confirmada de México vs. Paraguay

21:40 La formación confirmada de México vs. Paraguay

Javier Aguirre definió la alineación de México para enfrentar a Paraguay en San Antonio.

¡Alineación lista! ✅



Así saldremos contra Paraguay en San Antonio, Texas. 🏟️#SomosMéxico 🇲🇽@adidasMX



— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

21:35 Paraguay vs. México, por ABC Cardinal

21:35 Paraguay vs. México, por ABC Cardinal

Prendete a la transmisión del Cardinal Deportivo: Paraguay vs. México, relata Chipi Vera y comenta Dani Chung.

21:30 La formación confirmada de Paraguay vs. México

21:30 La formación confirmada de Paraguay vs. México

Gustavo Alfaro oficializó la alineación de Paraguay para medir a México en San Antonio.

21:20 Paraguay vs. México: ¿A qué hora juega hoy?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca la hora del partido país por país.

21:15 Así luce el vestuario de la selección de Paraguay

21:15 Así luce el vestuario de la selección de Paraguay

El vestuario de Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, en la previa del partido ante México.

La piel de todo un país ⚪️🔴❤️‍🔥



— Selección Paraguaya (@Albirroja) November 18, 2025

21:10 Paraguay cierra el año enfrentando a México

La selección de Paraguay disputa hoy el último partido de la temporada: a las 22:30, hora de nuestro país, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a México en el Alamodome de San Antonio, Texas.

21:05 Paraguay llegó al Alamodome de San Antonio

21:05 Paraguay llegó al Alamodome de San Antonio

La selección de Paraguay llegó al estadio Alamodome de San Antonio para enfrentar a México en un nuevo amistoso de preparación al Mundial 2026.

21:00 ¡Prendete a la previa de Paraguay vs. México!

21:00 ¡Prendete a la previa de Paraguay vs. México!

La selección de Paraguay enfrenta a México en el último amistoso del año. Sumate a ABC Cardinal y disfruta del partido en vivo.