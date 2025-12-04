Gustavo Alfaro: “Mientras los jugadores tengan su mejor versión, que vengan de a uno y en fila”

En la previa de este importante suceso, el entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Alfaro, se mostró exultante y lleno de confianza hacia sus dirigidos. Tras recibir la medalla “Manuel Fleitas Solich” al Mérito Deportivo, el estratega argentino dejó un mensaje contundente, enfocando la atención no en el rival, sino en la versión que pueda ofrecer la Albirroja en el torneo.

Sobre el futuro sorteo Alfaro manifestó su absoluta seguridad en el potencial de su equipo, sin importar el desafío que se presente. “¿Qué va a pasar dentro de dos días? ¿Contra quién nos va a tocar jugar? La verdad, no me importa contra quién tenemos que jugar. Mientras ellos (los jugadores) estén bien, mientras ellos tengan su mejor versión, que vengan de a uno y en fila, que a todos los vamos a enfrentar. ¿Que nos va a costar? Sí, nos va a costar, nos va a costar mucho, porque vamos a tener que sacrificarnos mucho, porque vamos a tener que trabajar mucho todo este tiempo para lograr la mejor versión de nosotros mismos. Yo personalmente le voy a pedir a Dios que me dé la lucidez para tomar las mejores decisiones, para llevar los destinos, no del fútbol, sino del sentimiento de un país al lugar que este país se merece. Y que no tengo ninguna duda que con el compromiso y la convicción de los jugadores nosotros lo vamos a lograr”.

El seleccionador albirrojo hizo hincapié en la importancia de vivir y construir en el presente para materializar los sueños del futuro. “Y ese es un desafío, porque yo siempre le digo a ellos, si el futuro es el lugar donde nosotros queremos vivir el día de mañana, la única manera que ese futuro sea la realidad, es invirtiendo todo en el presente. En el presente es donde se construye. Y esos lucharon desde el primer día, soñando con esta realidad. No sé lo que voy a sentir cuando toquen el himno, no sé lo que voy a sentir cuando se mueva la primer pelota y estemos con la mano en el pecho cantando el himno de Paraguay. Ese sentimiento de toda una historia, de todo el sueño que ellos tuvieron, hicieron realidad y llevarlo a ese momento, porque el país va a estar pendiente, porque este es un país increíble”.

El entrenador no escatimó en elogios hacia la nación paraguaya, resaltando el poder y la energía que rodea al fútbol en el país. “Y se los digo como extranjero, se los digo como argentino. Este es un país increíble, este es un país cruzado por un sentimiento futbolístico, pero es un país que tiene una energía, que tiene un poder, que cuando se encolumna detrás de una idea, es imposible que no la hagan realidad. Tenemos por delante muchos desafíos que enfrentar. Obviamente que el foco va a estar puesto en el próximo mundial, pero acá lo importante es definir qué Paraguay queremos tener, qué fútbol queremos tener, a dónde queremos estar parado, a dónde queremos llegar, cómo nos vemos en cinco años, cómo nos vemos en diez años, en qué lugar queremos poner al fútbol de Paraguay”.

Finalmente, el cazador de utopías imposibles cerró su intervención con una firme convicción sobre la capacidad de Paraguay y un compromiso personal para honrar el sentimiento de toda una nación. “Paraguay tiene la fuerza, la convicción y la determinación de lograr lo que se propone. Obviamente que habrá discusiones que dar, obviamente que habrá cuestiones que analizar, pero acá lo importante es hacer crecer este fútbol, hacer crecer a este país, hacer crecer a un país que se reivindica con su historia, porque las razones por las cuales nosotros hoy estamos en el mundial es porque la respuesta la fuimos a buscar en la historia, la respuesta la fuimos a buscar en nuestro pasado, que estaba escrito de la manera en que todos los jugadores que vistieron la camiseta de Paraguay lo habían demostrado para jugar una Copa del Mundo”.