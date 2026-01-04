Chipi-Chung: El juego que sentimos y la apuesta a la Albirroja

–¿Cómo les encuentra este décimo aniversario de Cardinal en sus respectivas carreras? ¿Se imaginaron alguna vez ser la dupla más escuchada del país?

–Chipi: Este aniversario de la radio me encuentra en un momento de mucha gratitud. Agradecido a Dios, en primer lugar; a los compañeros, a la audiencia, a todos los que forman parte de alguna u otra manera del Cardinal Deportivo. La 730 fue parte de mis inicios, desde el 2005 hasta el 2009. En ese entonces había ilusión, sueños y muchísimas ganas de crecer. Lo bueno es que esos sentimientos se mantienen vivos. Nunca me senté a decir “Vamos a ser los más escuchados”, pero sabía la audiencia que tenía la radio y la responsabilidad que eso conllevaba. Nos propusimos ser laburantes y respetuosos con la gente. Lo demás vino solo y fue creciendo. Con Daniel se dio una química muy natural, de confianza, y eso la audiencia lo percibe.

–Chung: Entre la madurez por haber pasado por toda la etapa de estos 10 años de la radio en ABC y el desafío del equipo que se armó este año y todas las plataformas adaptadas a la magia de la radio.

–¿Y qué significa para cada uno de ustedes el Cardinal Deportivo?

–Chipi: Para mí, Cardinal Deportivo es casa. Es identidad, es una forma de contar el deporte. Me trae muchos recuerdos de 20 años atrás. Mamá me grababa en casetes cuando hacía mi trabajo. En ese entonces papá viajó a España, mientras yo crecía profesionalmente en este espacio. Mi debut como relator fue en el Cardinal Deportivo, imaginate el cariño que le tengo. Acá nos equivocamos, aprendimos y nos consolidamos. Hoy, es un espacio donde el oyente sabe que va a encontrar información, opinión y, sobre todo, pasión. El Cardinal Deportivo es un grupo de amigos hablando de fútbol sin perder el rigor profesional.

–Chung: Es mi casa. Puede haber mudanzas o refacciones. Y sigue siendo mi casa.

–¿Qué representa haber evolucionado de las coberturas de fútbol exclusivamente en radio a haber pasado al mismo tiempo a la Tv y al streaming.

–Chipi: Representa entender el tiempo que vivimos. El deporte ya no se consume solo por radio. Hoy la gente quiere ver, interactuar, opinar en vivo. Haber dado ese salto fue desafiante, pero necesario. Mantuvimos la esencia radial, pero sumamos imagen, redes y nuevas narrativas.

–Chung: La adaptación a los nuevos hábitos de cómo se consume la comunicación. Fue la evolución para ampliar la condición de líder porque así lo exige la audiencia y lo ha mostrado con todos los números en todas las plataformas.

–¿Cómo beneficia a la radiofonía nacional ese nuevo periodismo deportivo que se está desarrollando y evolucionando con la tecnología.

–Chipi: La beneficia porque la obliga a reinventarse. Hoy el periodista tiene que ser más completo, más preparado y más responsable. La tecnología no reemplaza el criterio, pero lo potencia. Y eso eleva el nivel.

–Chung: Yo creo que acerca más al emisor del receptor y hay una mayor retroalimentación. Como también está el riesgo de quedarse en una burbuja o el echo chamber que le dicen los americanos. Pero creo que el beneficio es mayor.

–¿Cuáles son los desafíos que nos depara el 2026? Obviamente se nos viene el mundial con la Albirroja...

–Chipi: El 2026 es enorme. Un mundial distinto, largo, en tres países, con una Albirroja que todos queremos ver protagonista. El desafío es gigante. Me gustaría contar más, pero puedo adelantarte que se viene una cobertura histórica.

–Chung: Seguir evolucionando y creciendo. El éxito del 2025 no debe relajarnos. Buscar el equilibrio entre ser competitivos y pasarla bien. Y para el mundial queremos hacer algo impensado. Estar a la altura de un evento de esa magnitud.

–¿Existen diferencias de criterios en la dupla y cómo las resuelven?

–Chipi: Claro que existen, y por suerte. Pensar distinto nos enriquece. Lo importante es que siempre hay respeto. Discutimos ideas, nunca personas. Y eso se resuelve hablando, escuchándonos y entendiendo que el objetivo es el mismo: hacer el mejor programa posible.

–Chung: Más de la que se puede ver en pantalla o escuchar en la radio. Charlando, debatiendo y contrastando.

–¿Nos recuerdan algunas anécdotas o hechos que les marcaron en lo profesional o personal en este tiempo en Cardinal?

–Chipi: Hay muchas. De la época anterior y de esta. Soy pésimo para contar anécdotas, pero me quedo con el discurso de Chung en São Paulo. Siempre que veo me vuelvo a tentar con el chat.

–Chung: En lo profesional, todas las coberturas de los cuatro clásicos del año y los partidos de la selección, tanto acá como afuera. Y resalta la noche de la clasificación con el programa de celebración que hicimos en la calle Palma hasta la madrugada. En lo personal, la vez pasada, despidiendo a mi hermano que vino de visita, en el aeropuerto se me acerca una mamá y me pidió una foto con su hija de unos 6 o 7 años. Me dijo que nos sigue con su papá. La emoción de la niña me quedó fuerte. Es un público al que creés que no le llegás y hoy es posible.

–¿Cuál es la mejor respuesta, el mejor regalo que reciben de los oyentes?

–Chipi: Que nos digan “Los escucho todos los días” y ser parte de la rutina de alguien es un privilegio enorme y sería la respuesta más común. Pero destaco al que se queda aunque no esté de acuerdo con nuestra opinión. Porque significa respeto.

–Chung: Lo que te dicen al salir de la cancha o cuando te los cruzas en la calle. Ya conté lo del aeropuerto. En la última cobertura de Washington por el sorteo, un oyente nos invitó a un partido de la NBA y otro oyente nos vino a recoger desde el hotel y hasta nos llevó al cementerio de Arlington con chipa hecha por su esposa. Y ellos nos agradecían por ser la compañía en el extranjero. Esas demostraciones te conmueven y te recuerda que jamás hay que perder la humildad. Cuando fuimos al interior –este año recorrimos todos los lugares– esas respuestas se multiplicaban y ese es el mejor regalo.

–¿Cómo compaginan sus actividades de fin de semana por el fútbol? ¿Cómo compensan con la familia esos momentos?

–Chipi: No es fácil. Esta profesión te roba sábados y domingos, fechas importantes. Tratamos de compensar con tiempo de calidad cuando se puede. La familia entiende, acompaña y apoya, y eso es clave. Sin ese apoyo sería imposible.

–Chung: No hay mucho qué pensar. La norma es tener el fin de semana completo de transmisiones. Y lo tenemos todo naturalizado. La compensación viene cuando no hay partidos o programas.

–Obviamente cada uno tiene un club de su preferencia... ¿Cuál es el de Chipi y cuál el de Chung? ¿Cómo se compagina con lo profesional ese corazoncito?

–Chipi: El “señor Chan” no tiene sentimientos... ja, ja, ja... Pero, en mi caso sí, claro. Quien se dedica a esto es porque le gusta el fútbol o el deporte, y si te gusta el fútbol es porque tenés un club, y si tenés un club es porque sos de Olimpia o Cerro en el 80-90% de las probabilidades. Lo dije varias veces y la mayoría de la gente sabe mi club. Pero la camiseta a un costado, siempre. Eso es ser profesional. Hay que ser justo, equilibrado y respetuoso. El oyente y futbolero de verdad sabe y percibe cuando un periodista no está actuando con respeto. Puede disentir, pero es clave que el hincha se sienta respetado.

–Chung: Chipi suele decirme que yo no tengo sentimiento. Mi permitido es cuando juega la selección (por dos, en mi caso). Así que no hay problema en ese aspecto, salvo que se crucen en el mundial.