Orlando Gill, la continuidad en San Lorenzo apuntando al Mundial

“Obviamente, mi objetivo es llegar al Mundial, por eso preferí quedarme en San Lorenzo de Almagro, para sumar minutos, eso me sirve mucho para poder estar entre los convocados en la selección. Eso me piden, que por lo menos gane minutos en los partidos”, manifestó el arquero del “Cuervo”, dejando en claro que su decisión profesional está directamente ligada a la ambición de integrar la lista final de la Albirroja para la Copa del Mundo.

En este contexto de preparación, San Lorenzo de Almagro se prepara ahora para medir fuerzas contra un rival paraguayo, Cerro Porteño ante el que afrontará en la noche sabatina su segunda presentación en la Serie Río de la Plata, midiéndose ante el Ciclón de Barrio Obrero en un encuentro que, aunque amistoso, carga con una relevancia especial para ambas escuadras. El compromiso está pactado para las 20:00 en el Parque Viera de Montevideo.