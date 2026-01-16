Selección Paraguaya
16 de enero de 2026 - 20:12

Orlando Gill, la continuidad en San Lorenzo apuntando al Mundial

El portero paraguayo, Orlando Daniel Gill Noldín (25 años), actualmente militando en San Lorenzo de Almagro del fútbol argentino.
Tras la derrota de San Lorenzo de Almagro ante Cúcuta Deportivo en su estreno en la Serie Río de La Plata, el portero paraguayo Orlando Gill se refirió a su presente en el conjunto argentino y a los motivos que lo llevaron a permanecer en la institución. El guardameta, oriundo de la ciudad de San Lorenzo, señaló que su prioridad es sumar el rodaje necesario para ser tenido en cuenta por el seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, de cara a la próxima Copa de Mundo.

Por ABC Color

“Obviamente, mi objetivo es llegar al Mundial, por eso preferí quedarme en San Lorenzo de Almagro, para sumar minutos, eso me sirve mucho para poder estar entre los convocados en la selección. Eso me piden, que por lo menos gane minutos en los partidos”, manifestó el arquero del “Cuervo”, dejando en claro que su decisión profesional está directamente ligada a la ambición de integrar la lista final de la Albirroja para la Copa del Mundo.

En este contexto de preparación, San Lorenzo de Almagro se prepara ahora para medir fuerzas contra un rival paraguayo, Cerro Porteño ante el que afrontará en la noche sabatina su segunda presentación en la Serie Río de la Plata, midiéndose ante el Ciclón de Barrio Obrero en un encuentro que, aunque amistoso, carga con una relevancia especial para ambas escuadras. El compromiso está pactado para las 20:00 en el Parque Viera de Montevideo.