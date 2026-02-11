Justo Villar: “Es un gran partido poder jugar con Marruecos”

La selección de Paraguay anunció el fixture del amistoso ante Marruecos en la Fecha FIFA de marzo. El partido ante los africanos será el segundo (el primero vs. Grecia) de la penúltima ventana previa al Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026. “Es un gran partido poder jugar con Marruecos”, comentó Justo Villar al Cardinal Deportivo.

“Competir y poder jugar con un equipo mundialista que viene en racha, que viene jugando bien y que en el último Mundial fue una de lass sensaciones”, añadió el director de selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El encuentro será el martes 31 de marzo, a las 15:00, hora de nuestro país, en la ciudad de Lens, Francia.

“Hoy ya no es una sensación, es una realidad. Teniendo campeones del mundo sub 20, cuartos en los Juegos Olímpicos, con una buena clasificación, finalista en la Copa Africana y campeones de la Árabe Cup. Están compitiendo y eso nos posibilita medirnos con una selección potente”, finalizó Villar a ABC Cardinal 730 AM.