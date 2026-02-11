Paraguay vs. Marruecos en marzo: sede, horario y día confirmados

Paraguay publicó hoy la confirmación de la sede, el horario y el día de uno de los dos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de marzo, la penúltima antes del Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que integra el Grupo D del certamen más importante de selecciones, medirá a Marruecos en Europa.

El choque del combinado guaraní ante la vicecampeona de la Copa Africana de Naciones 2026 y componente del Grupo C de la Copa del Mundo será el martes 31, a las 15:00, hora de nuestro país, en el estadio Bollaert-Delelis de la ciudad de Lens, Francia. Por su parte, el primer juego de preparación de la ventana, que será contra Grecia, no tiene fixture revelado.