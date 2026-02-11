Selección Paraguaya
11 de febrero de 2026 - 12:32

Paraguay vs. Marruecos en marzo: sede, horario y día confirmados

Braian Ojeda, futbolista de la selección de Paraguay, disputa el balón con Sofiane Boufal (d), jugador de Marruecos, en un amistoso internacional en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla, España. José Manuel Vidal

La selección de Paraguay oficializó hoy la sede, el horario y el día del amistoso contra Marruecos por la Fecha FIFA de marzo.

Por Darío Ibarra

Paraguay publicó hoy la confirmación de la sede, el horario y el día de uno de los dos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de marzo, la penúltima antes del Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que integra el Grupo D del certamen más importante de selecciones, medirá a Marruecos en Europa.

El choque del combinado guaraní ante la vicecampeona de la Copa Africana de Naciones 2026 y componente del Grupo C de la Copa del Mundo será el martes 31, a las 15:00, hora de nuestro país, en el estadio Bollaert-Delelis de la ciudad de Lens, Francia. Por su parte, el primer juego de preparación de la ventana, que será contra Grecia, no tiene fixture revelado.