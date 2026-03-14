Sub 17: Uglessich convoca a 23 para el microciclo rumbo al Sudamericano

El cuerpo técnico busca aprovechar estos días de trabajo para ajustar detalles tácticos y físicos, además de observar el rendimiento de los jóvenes talentos que aspiran a integrar la lista definitiva para el certamen continental, en el que la Albirroja será anfitriona.
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La convocatoria está integrada por jugadores de varios clubes del fútbol paraguayo, destacándose representantes de Olimpia, Libertad, Cerro Porteño, Guaraní, Nacional, Sol de América y San Lorenzo.
Lista de convocados
Arqueros (4)
- Matías Fernández (Olimpia)
- Lucas Silvero (Libertad)
- Armando González (Libertad)
- Diego Mancuello (Guaraní)
Defensores (6)
- Mateo Giménez (Libertad)
- Elías Díaz (Libertad)
- Yago Portillo (Olimpia)
- Santiago Rodis (Libertad)
- Joaquín Mareco (Nacional)
- César Recalde (Libertad)
Mediocampistas (6)
- Manuel Cáceres (Guaraní)
- Matías Barreto (Cerro Porteño)
- Eduardo Salinas (Olimpia)
- Óscar Ramírez (Cerro Porteño)
- Mizael Alcaraz (Cerro Porteño)
- Lucas Romañach (Guaraní)
Delanteros (7)
- Axel Gómez (Cerro Porteño)
- Mathias Cabrera (Olimpia)
- Nelson Báez (Sol de América)
- Axel Rodríguez (Guaraní)
- Tobías Jara (San Lorenzo)
- Giovanni López (Cerro Porteño)
- Éver López (Libertad)
Paraguay se prepara para afrontar un torneo que reunirá a las principales selecciones juveniles del continente y que servirá como vitrina para las futuras figuras del fútbol sudamericano.
Días y horarios confirmados
La Albirroja hará su estreno el viernes 3 de abril frente a Selección de fútbol sub-17 de Ecuador, desde las 20:00, en un duelo que marcará el inicio del sueño paraguayo en el torneo.
Posteriormente, el combinado nacional medirá fuerzas ante Selección de fútbol sub-17 de Uruguay el domingo 5 de abril, también a las 20:00. Tras cumplir con la fecha libre en la tercera jornada, Paraguay volverá a escena el jueves 9 de abril cuando enfrente a Selección de fútbol sub-17 de Chile.
El cierre de la fase de grupos será el domingo 12 de abril, nuevamente a las 20:00, frente a Selección de fútbol sub-17 de Colombia, en un compromiso que podría resultar clave para las aspiraciones de clasificación del conjunto guaraní.
Fixture de Paraguay – Grupo A
- Fecha 1: Paraguay vs Ecuador – viernes 3 de abril (20:00)
- Fecha 2: Uruguay vs Paraguay – domingo 5 de abril (20:00)
- Fecha 3: Libre
- Fecha 4: Chile vs Paraguay – jueves 9 de abril (20:00)
- Fecha 5: Paraguay vs Colombia – domingo 12 de abril (20:00)