Sub 17: Uglessich convoca a 23 para el microciclo rumbo al Sudamericano

El cuerpo técnico busca aprovechar estos días de trabajo para ajustar detalles tácticos y físicos, además de observar el rendimiento de los jóvenes talentos que aspiran a integrar la lista definitiva para el certamen continental, en el que la Albirroja será anfitriona.

Lea más: Histórico: Claudia Martínez, debut y primera paraguaya en la NWSL

La convocatoria está integrada por jugadores de varios clubes del fútbol paraguayo, destacándose representantes de Olimpia, Libertad, Cerro Porteño, Guaraní, Nacional, Sol de América y San Lorenzo.

Lista de convocados

Arqueros (4)

Matías Fernández (Olimpia)

Lucas Silvero (Libertad)

Armando González (Libertad)

Diego Mancuello (Guaraní)

Defensores (6)

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mateo Giménez (Libertad)

Elías Díaz (Libertad)

Yago Portillo (Olimpia)

Santiago Rodis (Libertad)

Joaquín Mareco (Nacional)

César Recalde (Libertad)

Mediocampistas (6)

Manuel Cáceres (Guaraní)

Matías Barreto (Cerro Porteño)

Eduardo Salinas (Olimpia)

Óscar Ramírez (Cerro Porteño)

Mizael Alcaraz (Cerro Porteño)

Lucas Romañach (Guaraní)

Delanteros (7)

Axel Gómez (Cerro Porteño)

Mathias Cabrera (Olimpia)

Nelson Báez (Sol de América)

Axel Rodríguez (Guaraní)

Tobías Jara (San Lorenzo)

Giovanni López (Cerro Porteño)

Éver López (Libertad)

Paraguay se prepara para afrontar un torneo que reunirá a las principales selecciones juveniles del continente y que servirá como vitrina para las futuras figuras del fútbol sudamericano.

Días y horarios confirmados

La Albirroja hará su estreno el viernes 3 de abril frente a Selección de fútbol sub-17 de Ecuador, desde las 20:00, en un duelo que marcará el inicio del sueño paraguayo en el torneo.

Posteriormente, el combinado nacional medirá fuerzas ante Selección de fútbol sub-17 de Uruguay el domingo 5 de abril, también a las 20:00. Tras cumplir con la fecha libre en la tercera jornada, Paraguay volverá a escena el jueves 9 de abril cuando enfrente a Selección de fútbol sub-17 de Chile.

El cierre de la fase de grupos será el domingo 12 de abril, nuevamente a las 20:00, frente a Selección de fútbol sub-17 de Colombia, en un compromiso que podría resultar clave para las aspiraciones de clasificación del conjunto guaraní.

Fixture de Paraguay – Grupo A