Selección Paraguaya
22 de marzo de 2026 - 21:03

Alcaraz define la lista de la Albirroja Sub 20 para medir a Brasil

Eduardo Delmás de Olimpia y Marcelo Chaparro de Cerro Porteño fueron citados para la selección paraguaya sub 20.
Eduardo Delmás de Olimpia y Marcelo Chaparro de Cerro Porteño fueron citados para la selección paraguaya sub 20.

La selección paraguaya Sub 20 ya tiene nómina confirmada para los próximos amistosos de preparación ante su par de Brasil. El entrenador Antolín Alcaraz dio a conocer la lista de convocados, apostando por una base de futbolistas del medio local y algunos que militan en el exterior.

Por ABC Color

En la portería, fueron citados Juan Armoa, Leo Sosa y Jeremías Villanueva. En la línea defensiva aparecen Mauro Coronel, Alcides Domínguez, Ymanol Ruiz, Ezequiel González, Marcelo Chaparro, Thiago Aranda y Elizer Barreto.

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El mediocampo contará con Giovanni Gómez, Eduardo Delmás, Amín Cristaldo, Alan Ledesma, Carlos Chena y Alejandro Vera, buscando equilibrio y generación de juego.

En ofensiva, la responsabilidad recaerá en Junior Gamarra, Pedro Zarza, Lisandro Duarte, Pedro Villalba, Óscar Acuña, Fredy Silvero y Renzo Martino.

Con esta convocatoria, el combinado juvenil se alista para una exigente prueba ante el seleccionado brasileño, en duelos que servirán para medir el nivel del equipo y continuar con el proceso de preparación de cara a futuras competencias internacionales.