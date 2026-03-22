Alcaraz define la lista de la Albirroja Sub 20 para medir a Brasil

En la portería, fueron citados Juan Armoa, Leo Sosa y Jeremías Villanueva. En la línea defensiva aparecen Mauro Coronel, Alcides Domínguez, Ymanol Ruiz, Ezequiel González, Marcelo Chaparro, Thiago Aranda y Elizer Barreto.
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El mediocampo contará con Giovanni Gómez, Eduardo Delmás, Amín Cristaldo, Alan Ledesma, Carlos Chena y Alejandro Vera, buscando equilibrio y generación de juego.
En ofensiva, la responsabilidad recaerá en Junior Gamarra, Pedro Zarza, Lisandro Duarte, Pedro Villalba, Óscar Acuña, Fredy Silvero y Renzo Martino.
Con esta convocatoria, el combinado juvenil se alista para una exigente prueba ante el seleccionado brasileño, en duelos que servirán para medir el nivel del equipo y continuar con el proceso de preparación de cara a futuras competencias internacionales.