Gastón Olveira: “Estoy feliz de estar donde estoy, estoy donde quiero estar”

Abordado por los medios antes de emprender el vuelo, Olveira no ocultó su entusiasmo por esta primera citación oficial: “La verdad que feliz, contento, sensación muy linda de tener esta primera experiencia y bueno, ya también un poco ansioso para llegar y compartir con los compañeros”, afirmó.

Al ser consultado sobre si atraviesa el pico más alto de su rendimiento, el portero respondió: “Me encuentro en un buen momento, no sé si es mejor porque uno siempre aspira a más y trabaja para más, pero estoy feliz por el presente que tengo, por el presente que está viviendo el equipo y siempre pensando en seguir mejorando y en seguir creciendo”.

Con la mira puesta en los amistosos y el gran objetivo de la Copa del Mundo, el “Tonga” dejó claro que llega a la Albirroja para competir al máximo nivel. “Estoy aprovechando esta oportunidad que me toca, el sueño de disfrutar un mundial siempre está latente, estoy feliz de estar donde estoy, estoy donde quiero estar, así que a disfrutar, a pelear por ese lugar que es el que todos soñamos”, confesó con determinación.

Respecto a su contacto previo con el seleccionador Gustavo Alfaro, aclaró que aún no hubo una charla profunda. “No, cuando Gustavo Alfaro visitó la villa no tuvimos oportunidad de hablar, simplemente fue el saludo y bueno, hasta ahora tampoco hemos tenido comunicaciones”.

Sin embargo, destacó la cercanía de la dirección deportiva y el inicio del vínculo con sus nuevos colegas de puesto, como Roberto “Gatito” Fernández. “Con Justo [Villar] sí hemos hablado un poco por el tema de la organización del viaje y demás, se puso a disposición, con ”Gatito" recién nos vimos, tuvimos un viaje largo que, bueno, ya va a servir también para ir conociéndonos, ir hablando, es parte también de esta experiencia”.

Al recordar que hace un lustro Olveira llegaba al mismo aeropuerto para fichar por Olimpia. Al mirar atrás, el arquero reflexionó. “La verdad que soy un agradecido porque en todos estos 5, más de 5 años que llevo en el país, he tenido experiencias muy lindas y esta oportunidad que me está tocando la verdad que es increíble, por ahí cuando llegué nunca imaginé estar hoy donde estoy, pero si es gracias a todo lo que he conseguido en el club, al trabajo, al esfuerzo y bueno, un agradecido a todas estas oportunidades”.

Paraguay enfrentará a Grecia en Atenas el viernes 27 de marzo y a Marruecos en Lens el martes 31. Para Olveira, estos duelos son mucho más que simples pruebas: “Si bien son partidos de preparación, que son amistosos, siempre el objetivo es ganar. Tiene que servir también para cada uno mostrar al cuerpo técnico que estamos para completar la lista, así que bueno, peleando por ese lugar que va a ser muy valioso”.