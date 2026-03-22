Gustavo Velázquez: “Soy consciente del momento que estoy pasando, que no es bueno”

Consultado sobre lo que significa vestir la camiseta de la Albirroja en este ciclo, el defensor no ocultó su alegría por la oportunidad y la importancia de estos partidos de preparación. “La sensación siempre es buena. La verdad es que es una nueva oportunidad y estoy muy feliz por otra convocatoria, así que a aprovecharlo al máximo. Creo que estamos a dos o tres meses del Mundial y tenemos que aprovechar para medirnos, y ver para qué estamos”.

El defensor azulgrana fue sincero al evaluar su nivel actual luego de haber dejado atrás una lesión física que afectó su regularidad en el plano local. “Bastante bien. La verdad es que lo pasé un poco mal; también reconozco que bajé un poco el rendimiento, pero bueno, a veces es difícil mantener una regularidad buena siempre. Con trabajo se va a mejorar otra vez eso”.

El pupular “kururu”, mencionó que no lleva una charla directa con el seleccionador albirrojo, pero si con los integrantes de su cuerpo técnico. “Con él (Gustavo Alfaro) no llegué a hablar, pero siempre hablo con su cuerpo técnico. Así como dije, soy consciente del momento que estaba pasando, que estoy pasando, que no es bueno; pero bueno, esto es así, hay que seguir trabajando para mejorar eso”.

La Albirroja sumó caras nuevas en la última convocatoria, como el caso de Mauricio Prado y Gastón Olveira, el zaguero azulgrana destacó la sana competencia y el deseo del plantel de cara a lo que viene. “Bastante bien. La verdad es que, cuantos más jugadores haya, creo que es bueno para todos nosotros porque hay competencia y así nos vamos a exigir un poco más. Yo creo que nadie tiene asegurado un lugar en la Copa del Mundo, así que, para sumar, bienvenido sea”.

Finalmente, comparó el desafío europeo que se viene con lo que fue la última ventana de amistosos frente a combinados de la Concacaf, como Estados Unidos y México. “Yo creo que ya tuvimos rivales duros la vez pasada, en el combo pasado, que nos exigió bastante. Así que va a ser un combo de partidos muy importante, muy bueno para saber cómo estamos”.

Paraguay cerrará su preparación en este combo internacional de fecha FIFA de marzo, enfrentando a dos rivales de jerarquía. Primero se medirá ante Grecia en la ciudad de Atenas el viernes 27 de marzo, y posteriormente viajará a Lens para enfrentar a la campeona africana, Marruecos el martes 31 también del presente mes.