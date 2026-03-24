Alan Benítez y los amistosos de Paraguay: “No los enfrentaremos en el Mundial, pero vamos a...”

La selección de Paraguay cumplió hoy el segundo día de entrenamientos en suelo europeo apuntando al primero de los dos amistosos de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro, quien convocó a 26 jugadores, enfrentará a Grecia en Atenas el viernes 27 de marzo, a las 16:00, hora de nuestro país, y medirá a Marruecos en Lens el martes 31 a las 15:00.

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Luego de la movilización en el estadio del Panionios FC, Alan Benítez habló en zona mixta e hizo referencia a los dos encuentros de la última ventana internacional del combinado guaraní. “Si bien no los vamos a enfrentar en el Mundial, creo que vamos a enfrentar a selecciones que juegan muy parecido a ellos”, comenzó el lateral derecho de Libertad a la @Albirroja.

Alan Benítez: “Es importante este combo”

“Entonces es muy importante para nosotros en este combo enfrentarlos para poder llegar bien a los partidos del Mundial”, continuó Benítez, quien fue uno de los cuatro citados de la Primera División de Paraguay junto a Roberto Jr. Fernández y Gustavo Velázquez, ambos de Cerro Porteño, y Gastón Olveira, llamado por primera vez luego de la nacionalización, de Olimpia.

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Alan Benítez, presente en todos los combos

Alan Benítez integró las nóminas de Gustavo Alfaro en los amistosos de Paraguay durante la gira asiática y norteamericana en octubre y noviembre de 2025 respectivamente: fue suplente en el 2-2 con Japón y disputó los 90 minutos en el 0-2 frente a Corea del Sur, mientras que arrancó en el banco en el 1-2 vs. Estados Unidos y jugó todo el duelo del 2-1 contra México.