Braian Ojeda y el Mundial 2026: “Vamos a ir a pelear por el campeonato”

Braian Ojeda dejó en claro cuál es el objetivo de la selección de Paraguay en la Copa del Mundo. “No vamos a ir solamente a competir, vamos a ir a pelear por el campeonato”, expresó hoy el mediocampista en una entrevista con @Albirroja después de la segunda movilización del plantel previo al amistoso ante Grecia por la Fecha FIFA de marzo.

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“Obviamente decirle a todos que vamos a dejar todo, que no se preocupen que Paraguay es grande”, añadió Ojeda en el mensaje al pueblo paraguayo con miras al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. El mediocampista fue convocado por Gustavo Alfaro desde el último combo de Eliminatorias Sudamericanas.