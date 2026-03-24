Selección Paraguaya
24 de marzo de 2026 - 18:04

Braian Ojeda y el Mundial 2026: “Vamos a ir a pelear por el campeonato”

Los futbolistas de la selección de Paraguay durante el entrenamiento del plantel en el estadio Panionios FC, en Atenas, Grecia.
Los futbolistas de la selección de Paraguay durante el entrenamiento del plantel en el estadio Panionios FC, en Atenas, Grecia.@albirroja

Braian Ojeda aseguró que la selección de Paraguay buscará pelear por el título de campeón en el Mundial 2026.

Por ABC Color

Braian Ojeda dejó en claro cuál es el objetivo de la selección de Paraguay en la Copa del Mundo. “No vamos a ir solamente a competir, vamos a ir a pelear por el campeonato”, expresó hoy el mediocampista en una entrevista con @Albirroja después de la segunda movilización del plantel previo al amistoso ante Grecia por la Fecha FIFA de marzo.

Lea más: “Serán fundamentales estos partidos para ver cómo estamos”

“Obviamente decirle a todos que vamos a dejar todo, que no se preocupen que Paraguay es grande”, añadió Ojeda en el mensaje al pueblo paraguayo con miras al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. El mediocampista fue convocado por Gustavo Alfaro desde el último combo de Eliminatorias Sudamericanas.

esponsors especiales de Mundial x ABC