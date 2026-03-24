“Serán fundamentales estos partidos para ver cómo estamos”

La selección de Paraguay medirá a Grecia y a Marruecos a solo tres meses del comienzo del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja cumplió hoy el segundo día de entrenamientos en Atenas, sede del primero de los amistosos de la Fecha FIFA de marzo. Luego de la sesión en el estadio del Panionios FC, Braian Ojeda habló con @Albirroja.

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“La verdad esto ayuda mucho para prepararnos a seguir para el Mundial. Creo que estos partidos van a ser fundamentales para ver cómo estamos y cómo estamos como grupo”, manifestó Ojeda, quien será compañero del delantero francés Antoine Griezmann en el Orlando City una vez finalizada la temporada europea (fichó hoy por la franquicia).

“Estoy trabajando en mí mismo”

Ojeda también apuntó a la posibilidad de jugar la Copa del Mundo. “Estoy haciendo bien las cosas, estoy trabajando en mí mismo. Cada día estoy trabajando para poder mejorar las cosas que me faltan y seguir para llegar bien al Mundial”, señaló el volante, que participó del último combo de Eliminatorias Sudamericanas y de las giras asiática y norteamericana.