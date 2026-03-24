Prueba clave de la Albirroja en Atenas ¿quiénes formarán parte del equipo ante Grecia?

El posible ingreso de los nuevos convocados –Gastón Olveira en el arco; José Canale y Alexandro Maidana en defensa; y Mauricio, junto a Gustavo Caballero, en ofensiva– constituye el principal foco de incertidumbre en torno a la formación que iniciará el duelo frente a Grecia, o si el cuerpo técnico optará por reservarlos para el segundo compromiso, ante Marruecos, el próximo martes.

Esta mañana el plantel estuvo integrado por 25 futbolistas, a la espera de Alex Arce, de Independiente Rivadavia de Mendoza, quien llegó en horas de la tarde y ya está a disposición.

La práctica se llevó a cabo nuevamente en el estadio del Panionios FC, donde la jornada se inició con ejercicios de activación general y trabajos coordinativos con balón. Posteriormente se realizaron juegos en espacios reducidos y, en la etapa final, se desarrollaron tareas tácticas enfocadas en la presión y la iniciación de juego. Posterior al entrenamiento dejaron declaraciones Alan Benítez y Braian Ojeda.

El lateral volante de Libertad Alan Benítez comentó que su deseo es estar en la lista final del Mundial: “Decidí salir de Brasil para tener un poco más de continuidad. Por suerte ahora el profe me volvió a convocar, y bueno, motivadísimo para estos partidos. Y como dije, para poder estar en la lista final”.

“Independientemente de quién esté o no esté, creo que el pueblo paraguayo tiene que estar cien por ciento confiado en todos nosotros, en el profe, en todo lo que convoca, en todo lo que está, porque el que esté acá va a dar lo mejor para poder representar bien al país”, culminó Benítez.

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Por su parte Ojeda dijo: “La verdad esto ayuda mucho para prepararnos a seguir para el Mundial. Creo que estos partidos van a ser fundamentales para ver cómo estamos y cómo estamos como grupo”.

“Estoy haciendo bien las cosas, estoy trabajando en mí mismo. Cada día estoy trabajando para poder mejorar las cosas que me faltan y seguir para llegar bien al Mundial”, señaló el volante del Orlando City.