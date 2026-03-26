Gustavo Alfaro: “Gastón Olveira va a jugar uno de los partidos”

Gastón Olveira debutará con la selección de Paraguay en el esta Fecha FIFA de marzo. Gustavo Alfaro reveló que el arquero de Olimpia atajará uno de los dos partidos de la ventana internacional, pero no aclaró cuál: este viernes, la Albirroja enfrente a Grecia en Atenas (16:00), mientras que el martes mide a Marruecos en Lens (15:00).

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“Gastón va a jugar uno de los dos partidos”, señaló Alfaro en la conferencia de prensa previa al duelo contra los griegos en El Piero. El seleccionador especificó que la decisión sería tomada este jueves. “Vamos a ver si lo vamos a terminar de definir esta tarde, si va a ser el de Grecia o el de Marruecos, pero la idea es verlo en acción”, añadió.

“Gastón Olveira viene rindiendo bien”

Olveira es uno de los rostros nuevos del combinado nacional. Nacionalizado paraguayo, el uruguayo de 32 años fue convocado por primera vez. “Gastón viene rindiendo en un muy buen nivel en Olimpia”, comentó en otra respuesta el entrenador, que también citó a Orlando Gill de San Lorenzo de Almagro y Roberto Jr. Fernández de Cerro Porteño.