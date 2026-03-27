Selección Paraguaya
27 de marzo de 2026 - 09:32

Grecia vs. Paraguay: a qué hora juega hoy y dónde ver en vivo

Los jugadores de la selección de Paraguay en la charla previa al inicio del partido amistoso contra México por la Fecha FIFA en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Los jugadores de la selección de Paraguay en la charla previa al inicio del partido amistoso contra México por la Fecha FIFA en el estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, Estados Unidos.@albirroja

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Grecia en el primero de los dos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de marzo. Conozca a qué hora empieza el partido y dónde ver en vivo.

Por ABC Color

La selección de Paraguay disputa hoy el primero de los dos amistosos de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Grecia en El Pireo de Atenas: el partido comienza a las 16:00, hora de nuestro país, con arbitraje del italiano Daniele Chiffi. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Grecia vs Paraguay por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.
Grecia vs Paraguay por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.

Grecia vs. Paraguay: ¿A qué hora es hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14::00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 19:00 horas

España: 20:00 horas

Bélgica: 20:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Grecia vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Grecia vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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