Paraguay y la primera prueba en el combo de amistosos

Paraguay disputa hoy el primero de los dos amistosos de la Fecha FIFA de marzo. En la última ventana internacional previo al Mundial 2026, la Albirroja empieza a delimitar la formación de ideal para el estreno contra Estados Unidos en la Copa del Mundo. La primera prueba del combo y uno de las últimas es frente a Grecia en El Pireo de Atenas.

La selección paraguaya enfrenta a un rival europeo que a pesar de no clasificar a la cita norteamericana, es “lo más parecido” al adversario de la ronda inaugural del certamen, según Gustavo Alfaro. El DT, que trabajó con el grupo completo desde el miércoles, pero que quedó con 25 jugadores por la baja de Alejandro Romero Gamarra por luto, tiene definido el equipo.

Tal y como explicó en la conferencia de prensa del jueves, Alfaro tiene planificado utilizar ante los helenos la mayor cantidad de jugadores posibles: el duelo tiene permitido realizar 8 modificaciones y en consecuencia, el seleccionador estaría probando a un total de 19. El once, que tiene una mayoría de titulares, cuenta con dos novedades: Gastón Olveira y Lucas Romero.

Olveira, nacionalizado paraguayo poco antes de la convocatoria, debuta con la camiseta del combinado guaraní. “Es diferente”, había calificado Alfaro en la charla con los medios. Por su lado, la inclusión de Romero, ex Recoleta FC y actualmente en Universidad de Chile, es por la baja de Andrés Cubas, quien sufrió una lesión muscular y fue desafectado de los compromisos.

La formación de Grecia vs. Paraguay en el amistoso Fecha FIFA

Odysseas Vlachodimos; Lazaros Rota, Panagiotis Retsos, Pantelis Chatzidiakos, Konstantinos Tsimikas; Christos Zafeiris, Nemanja Kourbelis, Konstantinos Karetsas, Georgios Masouras; Christos Tzolis y Vangelis Pvlidis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación de Paraguay vs. Grecia en el amistoso Fecha FIFA

Gastón Olveira; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Lucas Romero, Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.