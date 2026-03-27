Grecia vs. Paraguay: a qué hora juega hoy y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay disputa hoy el primero de los dos amistosos de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Grecia en El Pireo de Atenas: el partido comienza a las 16:00, hora de nuestro país, con arbitraje del italiano Daniele Chiffi. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Grecia vs. Paraguay: ¿A qué hora es hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

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Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14::00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 19:00 horas

España: 20:00 horas

Bélgica: 20:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Grecia vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por TV?

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Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

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Grecia vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por streaming?

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