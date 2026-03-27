Grecia vs. Paraguay: a qué hora juega hoy y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay disputa hoy el primero de los dos amistosos de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Grecia en El Pireo de Atenas: el partido comienza a las 16:00, hora de nuestro país, con arbitraje del italiano Daniele Chiffi. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
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Grecia vs. Paraguay: ¿A qué hora es hoy?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 16:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14::00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas
Estados Unidos - Este: 14:00 horas
Inglaterra: 19:00 horas
España: 20:00 horas
Bélgica: 20:00 horas
Marruecos: 20:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Grecia vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Grecia vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
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