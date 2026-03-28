Las variantes que prepara Alfaro para el duelo contra Marruecos

De cara a este enfrentamiento, el seleccionador nacional analiza al menos tres variantes con respecto al equipo que inició ante el conjunto griego, en busca de seguir probando alternativas y consolidar una base de cara a los próximos desafíos internacionales.

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Alfaro introduciría variantes en el equipo para el duelo ante el conjunto africano. En el arco, Orlando Gill reemplazaría a Gastón Olveira.

En defensa, Juan José Cáceres ingresaría por Alan Benítez, quien terminó el partido anterior exhausto y con un posible desgarro. El mediocampo se mantendría sin modificaciones, mientras que en ofensiva Gabriel Ávalos ocuparía el lugar de Antonio Sanabria.

El elenco titular

De esta manera, la probable formación de la Albirroja sería con Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Lucas Romero, Damián Bobadilla y Miguel Almirón; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Otro que no estaría en la consideración para el partido frente a Marruecos es Fabián Balbuena, quien presentó una molestia en el aductor y está con un edema muscular. Volverá a ser evaluado mañana para saber si estará o no dentro de la consideración.

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Marruecos, que viene de igualar 1-1 ante Ecuador, será un desafío mucho más exigente que Grecia, por lo que se precisará al plantel en óptimas condiciones.

En cuanto a los trabajos, la Albirroja desarrolló este sábado una nueva jornada de trabajos en Atenas, con actividades en el Centro de Entrenamiento de la Federación Helénica de Fútbol.

La sesión estuvo enfocada principalmente en los futbolistas que no tuvieron minutos en el último encuentro y en aquellos que no completaron el partido, mientras que el resto del plantel realizó tareas diferenciadas, apuntando a la recuperación física.

Para este domingo, la movilización está prevista a las a las 11:00 nuevamente en el mismo recinto. Previamente, el entrenador Gustavo Alfaro brindará declaraciones en zona mixta.