Olveira: “Feliz de debutar con esta camiseta, el orgullo de llevar su escudo en el pecho”

Su estreno como titular se produjo en el marco de un amistoso internacional frente a Grecia, disputado en el Estadio Georgios Karaiskakis de Atenas. Durante la previa del encuentro, un gesto del guardameta no pasó desapercibido y generó un impacto sumamente positivo en la afición: al momento de la interpretación del himno nacional, el “Tonga” demostró conocer profundamente la letra de uno de los símbolos patrios más importantes de Paraguay, animándose a cantarlo con fuerza ante la mirada del mundo.

🤩¡MÁS PARAGUAYO QUE...! Los elegidos por Gustavo Alfaro, entre ellos Gastón Olveira, entonando el Himno Nacional en Grecia.



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En lo que respecta al desarrollo del juego, la Albirroja cerró el primer tiempo con una igualdad sin goles. Durante este tramo inicial, Olveira transmitió seguridad bajo los tres palos al responder con solvencia en situaciones puntuales. Sin mayores complicaciones, el portero decano completó un arranque sólido en su primer partido como titular vistiendo la camiseta de la selección nacional, logrando cumplir con una de las máximas de todo guardameta: mantener su arco en cero.

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Tras finalizar el compromiso, el portero volcó sus sensaciones en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un mensaje cargado de emotividad para sus seguidores: “Una noche INOLVIDABLE. Feliz de debutar con esta hermosa camiseta, el orgullo de llevar su escudo en el pecho. Gracias a todos por tanto cariño. Vamos Albirroja”, expresó el guardameta franjeado.