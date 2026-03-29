Gustavo Alfaro y el partido ante Marruecos: “La intención es regular el tema físico”

Tras el choque ante Grecia, el cuerpo técnico albirrojo pone el foco en los informes de rendimiento para determinar quiénes están en condiciones de saltar al campo desde el inicio. Alfaro subrayó la alta exigencia del último encuentro y lo que espera para el martes. “Todavía estamos en un periodo, en un proceso de evaluación, fundamentalmente de la recuperación de los jugadores. Más que nada, porque estuvimos observando los reportes físicos y de intensidades de donde se jugó el partido. El encuentro se disputó a una intensidad muy alta, donde hubo mucho esfuerzo físico, obviamente, de todos los jugadores, tanto nuestros como de Grecia”.

El argentino aseguró además que el duelo ante los africanos demandará gran exigencia física. “Por eso, lo trascendente es ver el nivel de recuperación, porque el partido que vamos a jugar contra Marruecos va a demandar la misma o más intensidad física en ese aspecto. Mi idea era tratar de darles el mismo nivel de importancia a los dos partidos, más allá de que el calendario apretaba demasiado uno con respecto al otro, y también darles la oportunidad a los demás jugadores para poder verlos a todos. La idea era un poco esa”.

Definición del once titular

El estratega argentino adelantó que la alineación inicial dependerá estrictamente de los resultados que arrojen los testeos físicos previos al compromiso en tierras francesas. “Así que vamos a esperar un poco hasta la evaluación de esta tarde y la de mañana. Veremos, cuando hagamos las pruebas físicas, el nivel de recuperación que tenemos y, en función de eso, podremos determinar cuál es el once que va a empezar el partido”.

Gestión de cambios y casos puntuales

Consultado sobre la posibilidad de repetir una rotación masiva como en la presentación anterior, Alfaro explicó la lógica detrás de las sustituciones y cómo manejó las cargas de futbolistas clave que llegaron con molestias o fatiga acumulada desde sus clubes. “Hay seis cambios en este partido; son seis las sustituciones que se pueden hacer. En ese sentido, la intención es regular el tema físico de los jugadores y evaluar quiénes están para arrancar y quiénes para terminar el encuentro”.

El cazador de utopías detalló además lo que fue la gestión del encuentro ante el seleccionado heleno. “En el caso de los primeros cambios que hicimos, como el de Omar Alderete, él ya venía algo tocado de su club, por lo que lo habíamos cuidado en la previa. La idea con él era que jugara, como máximo, 60 minutos; me parecía que sacarlo a los 45 era poco serio, así que lo estiramos hasta los 60. Lo mismo ocurrió con Diego y con Damián Bobadilla, quienes venían con niveles de exigencia muy altos por la cantidad de partidos que acumulaban. Con Julio y Miguel pasó lo mismo”.

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Finalmente, el entrenador se refirió a la búsqueda de sociedades dentro de la cancha, reconociendo que la falta de tiempo de entrenamiento es un factor que intentan compensar con el correr de los minutos en los partidos. “En ese aspecto, Mauricio y Julio Enciso estuvieron apenas cinco minutos juntos en la cancha. Pero bueno, es algo para lo que ahora no hay tiempo de trabajo previo. Ojalá, con el paso de los días, lo vayamos acomodando, viendo y sumando al funcionamiento del equipo”.