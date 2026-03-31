Selección Paraguaya
31 de marzo de 2026 - 14:06

Paraguay vs. Marruecos, en vivo el amistoso de la Albirroja en Lens

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Marruecos en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Seguilo en vivo por ABC.

Por ABC Color

Paraguay disputa hoy el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA previo al debut en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro mide a Marruecos, rival mundialista y vigente campeón de la Copa África. El partido empieza a las 15:00: ¡seguilo en vivo por ABC!

Paraguay vs. Marruecos, en directo

14:00 ¡La formación confirmada de Paraguay!

La selección de Paraguay está definida para enfrentar a Marruecos. ¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!

13:45 Bolivia, con Juan Godoy, por el Mundial 2026

Bolivia enfrenta a Irak por un boleto al Mundial 2026. Conozca la hora del partido y en qué canal ver en vivo.

El paraguayo Juan Sinforiano Godoy (8), futbolista de la selección de Bolivia, celebra un gol en el partido frente a Surinam por la Llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 en el estadio BBVA, en Monterrey, México.
El paraguayo Juan Sinforiano Godoy (8), futbolista de la selección de Bolivia, celebra un gol en el partido frente a Surinam por la Llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 en el estadio BBVA, en Monterrey, México.

13:40 Alerta Paraguay: ¡Se completa el Grupo D!

Kosovo y Turquía disputan hoy la final de la Ruta C del Repechaje Europeo al Mundial 2026. El ganador integra la llave de Paraguay.

Imagen sin descripción

13:30 ¡La selección de Paraguay llegó al estadio!

La selección de Paraguay llegó al Boullaert-Delelis para enfrentar a Marruecos. ¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!

13:25 La formación de Paraguay vs. Marruecos

Paraguay enfrenta a Marruecos en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja tiene definida la formación: Gustavo Alfaro realiza cuatro cambios.

Los jugadores de la selección de Paraguay posan para la fotografía previa al partido frente a Grecia en el amistoso internacional Fecha FIFA en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.
Los jugadores de la selección de Paraguay posan para la fotografía previa al partido frente a Grecia en el amistoso internacional Fecha FIFA en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.

13:20 Paraguay enfrenta a Marruecos en Lens

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Marruecos en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Diego Gómez, futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Grecia por la Fecha FIFA de marzo en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.
Diego Gómez, futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Grecia por la Fecha FIFA de marzo en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.

13:15 ¡Vestuario listo en el estadio Boullaert-Delelis!

El vestuario del Boullaert-Delelis aguarda por los jugadores de Paraguay para el amistoso contra Marruecos en Lens.¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!

13:10 Así luce el estadio de Paraguay vs. Marruecos

La selección paraguaya medirá a Marruecos en el estadio Boullaert-Delelis de la ciudad de Lens, Francia. ¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!

13:00 ¿A qué hora juega Paraguay vs. Marruecos?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Marruecos en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Conozca a qué hora empieza el partido.

Diego Gómez, futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Grecia por la Fecha FIFA de marzo en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.
Diego Gómez (8), futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Grecia por la Fecha FIFA de marzo en el estadio El Pireo, en Atenas, Grecia.
esponsors especiales de Mundial x ABC