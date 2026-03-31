Paraguay vs. Marruecos, en vivo el amistoso de la Albirroja en Lens

Paraguay disputa hoy el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA previo al debut en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro mide a Marruecos, rival mundialista y vigente campeón de la Copa África. El partido empieza a las 15:00: ¡seguilo en vivo por ABC!
Paraguay vs. Marruecos, en directo
14:00 ¡La formación confirmada de Paraguay!
La selección de Paraguay está definida para enfrentar a Marruecos. ¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!
13:45 Bolivia, con Juan Godoy, por el Mundial 2026
Bolivia enfrenta a Irak por un boleto al Mundial 2026. Conozca la hora del partido y en qué canal ver en vivo.
13:40 Alerta Paraguay: ¡Se completa el Grupo D!
Kosovo y Turquía disputan hoy la final de la Ruta C del Repechaje Europeo al Mundial 2026. El ganador integra la llave de Paraguay.
13:30 ¡La selección de Paraguay llegó al estadio!
La selección de Paraguay llegó al Boullaert-Delelis para enfrentar a Marruecos. ¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!
13:25 La formación de Paraguay vs. Marruecos
Paraguay enfrenta a Marruecos en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja tiene definida la formación: Gustavo Alfaro realiza cuatro cambios.
13:20 Paraguay enfrenta a Marruecos en Lens
La selección de Paraguay enfrenta hoy a Marruecos en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
13:15 ¡Vestuario listo en el estadio Boullaert-Delelis!
El vestuario del Boullaert-Delelis aguarda por los jugadores de Paraguay para el amistoso contra Marruecos en Lens.¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!
13:10 Así luce el estadio de Paraguay vs. Marruecos
La selección paraguaya medirá a Marruecos en el estadio Boullaert-Delelis de la ciudad de Lens, Francia. ¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!
13:00 ¿A qué hora juega Paraguay vs. Marruecos?
La selección de Paraguay enfrenta hoy a Marruecos en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Conozca a qué hora empieza el partido.