Paraguay vs. Marruecos, en vivo el amistoso de la Albirroja en Lens

Paraguay disputa hoy el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA previo al debut en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro mide a Marruecos, rival mundialista y vigente campeón de la Copa África. El partido empieza a las 15:00: ¡seguilo en vivo por ABC!

Paraguay vs. Marruecos, en directo

14:00 ¡La formación confirmada de Paraguay!

La selección de Paraguay está definida para enfrentar a Marruecos. ¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!

13:45 Bolivia, con Juan Godoy, por el Mundial 2026

Bolivia enfrenta a Irak por un boleto al Mundial 2026. Conozca la hora del partido y en qué canal ver en vivo.

13:40 Alerta Paraguay: ¡Se completa el Grupo D!

Kosovo y Turquía disputan hoy la final de la Ruta C del Repechaje Europeo al Mundial 2026. El ganador integra la llave de Paraguay.

13:30 ¡La selección de Paraguay llegó al estadio!

La selección de Paraguay llegó al Boullaert-Delelis para enfrentar a Marruecos. ¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!

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13:25 La formación de Paraguay vs. Marruecos

Paraguay enfrenta a Marruecos en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja tiene definida la formación: Gustavo Alfaro realiza cuatro cambios.

13:20 Paraguay enfrenta a Marruecos en Lens

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Marruecos en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

13:15 ¡Vestuario listo en el estadio Boullaert-Delelis!

El vestuario del Boullaert-Delelis aguarda por los jugadores de Paraguay para el amistoso contra Marruecos en Lens.¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!

Ahí vamos otra vez 👉⚽



📷 ¡Casacas listas en el vestuario albirrojo!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/dQMJEGMca0 — Selección Paraguaya (@Albirroja) March 31, 2026

13:10 Así luce el estadio de Paraguay vs. Marruecos

La selección paraguaya medirá a Marruecos en el estadio Boullaert-Delelis de la ciudad de Lens, Francia. ¡Sumate a ABC Paraguay y prendete a la previa!

Vamos hoy, #Albirroja ⚪🔴



📷 Así luce el estadio Bollaert-Delelis de Lens 🇫🇷 para el encuentro que comienza a las 15:00 h de nuestro país.#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/2c97WMVHhJ — Selección Paraguaya (@Albirroja) March 31, 2026

13:00 ¿A qué hora juega Paraguay vs. Marruecos?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Marruecos en el segundo y último amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Conozca a qué hora empieza el partido.