Selección Paraguaya
14 de abril de 2026 - 20:33

Paraguay empata 1-1 con Perú en Cusco y se mantiene en carrera en la Liga de Naciones

Perú y Paraguay igualaron 1-1 en Cusco por la Liga de Naciones.
Perú y Paraguay igualaron 1-1 en Cusco por la Liga de Naciones.

La selección paraguaya femenina absoluta rescató un empate 1-1 en su visita a Perú por la sexta fecha de la Liga de Naciones Femenina, en un duelo disputado en la altura de Cusco.

Por David Rolón

El conjunto guaraní logró ponerse en ventaja gracias a un gol en contra de Yomira Tacilla, pero el elenco local reaccionó y alcanzó la igualdad mediante Luz Campoverde, dejando el marcador definitivo en tablas.

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Con este resultado, Paraguay acumula 7 puntos en la clasificación y se mantiene expectante en la competencia.

El equipo dirigido por Herminio Barrios tendrá jornada libre en la próxima fecha y posteriormente volverá a presentarse como visitante frente a Bolivia, antes de cerrar su participación en el torneo en condición de local ante Colombia.

Síntesis

Perú 1-1 Paraguay

Estadio: Garcilaso de la Vega, de Cusco, Perú. Árbitra: Adriana Farfán (Bolivia). Asistentes: Elizabeth Blanco (Bolivia) y María Cabezas (Bolivia). Cuarta árbitra: Wilma Balderrama (Bolivia). VAR: Alejandra Quisbert (Bolivia). AVAR: Inés Choque (Bolivia). 

Perú: Mía Shalit Kahn; Yomira Tacilla (66’ Allison Azabache), Grace Cagnina, Mia León y Tifani Molina; Sandra Arévalo (88’ Khloe Olano), Andrea Thorrison (66’ Brenda Meier) y Claudia Domínguez; Cherrie Cox (46’ Luz Campoverde), Alesia García y Nora Bilcape (73’ Aldana Rodríguez). D.T.: Antonio Spinelli.

Paraguay: Alicia Bobadilla; Limpia Fretes (81’ Fátima Acosta), María Martínez, Tania Riso y Camila Arrieta; Griselda Garay (65’ Danna Garcete), Dulce Quintana, Cindy Ramos y Lourdes González (65’ Rebeca Fernández); Claudia Martínez (81’ Belén Riveros) y Lice Chamorro. D.T.: Herminio Barrios.

Goles: 51’ Luz Campoverde (Perú); 18’ Yomira Tacilla c/s/v (Paraguay). Amonestadas: 68’ Sandra Arévalo, 79’ Allison Azabache y 90’+1 Antonio Spinelli (Perú); 26’ Limpia Fretes, 41’ Alicia Bobadilla, 44’ Claudia Martínez, 45’+1 Patricia López y 90’+3’ Tania Riso (Paraguay).