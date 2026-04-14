Paraguay empata 1-1 con Perú en Cusco y se mantiene en carrera en la Liga de Naciones

El conjunto guaraní logró ponerse en ventaja gracias a un gol en contra de Yomira Tacilla, pero el elenco local reaccionó y alcanzó la igualdad mediante Luz Campoverde, dejando el marcador definitivo en tablas.
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Con este resultado, Paraguay acumula 7 puntos en la clasificación y se mantiene expectante en la competencia.
El equipo dirigido por Herminio Barrios tendrá jornada libre en la próxima fecha y posteriormente volverá a presentarse como visitante frente a Bolivia, antes de cerrar su participación en el torneo en condición de local ante Colombia.
Síntesis
Perú 1-1 Paraguay
Estadio: Garcilaso de la Vega, de Cusco, Perú. Árbitra: Adriana Farfán (Bolivia). Asistentes: Elizabeth Blanco (Bolivia) y María Cabezas (Bolivia). Cuarta árbitra: Wilma Balderrama (Bolivia). VAR: Alejandra Quisbert (Bolivia). AVAR: Inés Choque (Bolivia).
Perú: Mía Shalit Kahn; Yomira Tacilla (66’ Allison Azabache), Grace Cagnina, Mia León y Tifani Molina; Sandra Arévalo (88’ Khloe Olano), Andrea Thorrison (66’ Brenda Meier) y Claudia Domínguez; Cherrie Cox (46’ Luz Campoverde), Alesia García y Nora Bilcape (73’ Aldana Rodríguez). D.T.: Antonio Spinelli.
Paraguay: Alicia Bobadilla; Limpia Fretes (81’ Fátima Acosta), María Martínez, Tania Riso y Camila Arrieta; Griselda Garay (65’ Danna Garcete), Dulce Quintana, Cindy Ramos y Lourdes González (65’ Rebeca Fernández); Claudia Martínez (81’ Belén Riveros) y Lice Chamorro. D.T.: Herminio Barrios.
Goles: 51’ Luz Campoverde (Perú); 18’ Yomira Tacilla c/s/v (Paraguay). Amonestadas: 68’ Sandra Arévalo, 79’ Allison Azabache y 90’+1 Antonio Spinelli (Perú); 26’ Limpia Fretes, 41’ Alicia Bobadilla, 44’ Claudia Martínez, 45’+1 Patricia López y 90’+3’ Tania Riso (Paraguay).