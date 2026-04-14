Selección Paraguaya
14 de abril de 2026 - 17:56

Reacción albirroja: Paraguay golea a Colombia y sigue en carrera en Panamá

Mariana Griebeler se sube a la espalda (el popular ka'írõ) de Sofía Cabrera, autora del segundo gol, en el festejo albirrojo.
Mariana Griebeler se sube a la espalda (el popular ka'írõ) de Sofía Cabrera, autora del segundo gol, en el festejo albirrojo.

La selección paraguaya femenina se repuso con autoridad en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 al derrotar con contundencia 3-0 a Colombia por la segunda fecha del Grupo A, resultado que la mantiene en la pelea por la medalla de oro.

Por David Rolón

El conjunto guaraní dejó atrás la caída en el debut frente a Venezuela (2-1) y mostró una versión sólida y efectiva para superar con claridad al elenco cafetero.

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Natalia Miranda abrió el marcador, mientras que Sofía Cabrera y Analía Arias completaron la cuenta en una actuación convincente del equipo nacional.

Con este triunfo, Paraguay recupera terreno en la competencia y renueva sus aspiraciones en el certamen juvenil, donde participan cuatro selecciones en busca del título .

La Albirroja volverá a presentarse este jueves a las 17:00, cuando enfrente al anfitrión Panamá en un duelo clave que podría encaminarla hacia la definición por la medalla dorada.

Síntesis

Colombia 0-Paraguay 3

Estadio: CAR. Árbitro: Daniel Ureta. Asistentes: Diego Jaimes y Alberth Alarcón. Cuarto árbitro: Yatzuri Pérez.

Colombia: Gabriela Delgadillo; Sara Bedoya (60’ Isabella Medina), Juan Flores, Alejandra Jurado e Isabella Aponte; Valentina Montenegro (61’ Valentina Escudero), Alexandra Mosquera (75’ Luisa San Juan) y Zoe Cuevas; Mariana Cuenu y Katherine Navarro (60’ Andrea Montenegro). D.T.: Alejandro Camacho.

Paraguay: Estefani Ruiz; Fiorella Mora, Camila Martínez, Jazmín Rolón y Mariana Griebeler; Oriana Benítez (80’ Brenda Gómez), Victoria Ucedo (62’ Mariela Acevedo), Luciana Navero, Sofía Cabrera (66’ Emma Álvarez); Natalia Miranda y Analia Arias (62’ Lía Fariña). D.T.: Gustavo Roma.

Goles: 8’ Natalia Miranda, 31’ Sofía Cabrera, 55’ Analia Arias (Paraguay). Amonestada: 17’ Katherine Navarro (Colombia). Expulsada: 28’ Luciana Navero (Paraguay).