Reacción albirroja: Paraguay golea a Colombia y sigue en carrera en Panamá

El conjunto guaraní dejó atrás la caída en el debut frente a Venezuela (2-1) y mostró una versión sólida y efectiva para superar con claridad al elenco cafetero.

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Natalia Miranda abrió el marcador, mientras que Sofía Cabrera y Analía Arias completaron la cuenta en una actuación convincente del equipo nacional.

Con este triunfo, Paraguay recupera terreno en la competencia y renueva sus aspiraciones en el certamen juvenil, donde participan cuatro selecciones en busca del título .

La Albirroja volverá a presentarse este jueves a las 17:00, cuando enfrente al anfitrión Panamá en un duelo clave que podría encaminarla hacia la definición por la medalla dorada.

Síntesis

Colombia 0-Paraguay 3

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Estadio: CAR. Árbitro: Daniel Ureta. Asistentes: Diego Jaimes y Alberth Alarcón. Cuarto árbitro: Yatzuri Pérez.

Colombia: Gabriela Delgadillo; Sara Bedoya (60’ Isabella Medina), Juan Flores, Alejandra Jurado e Isabella Aponte; Valentina Montenegro (61’ Valentina Escudero), Alexandra Mosquera (75’ Luisa San Juan) y Zoe Cuevas; Mariana Cuenu y Katherine Navarro (60’ Andrea Montenegro). D.T.: Alejandro Camacho.

Paraguay: Estefani Ruiz; Fiorella Mora, Camila Martínez, Jazmín Rolón y Mariana Griebeler; Oriana Benítez (80’ Brenda Gómez), Victoria Ucedo (62’ Mariela Acevedo), Luciana Navero, Sofía Cabrera (66’ Emma Álvarez); Natalia Miranda y Analia Arias (62’ Lía Fariña). D.T.: Gustavo Roma.

Goles: 8’ Natalia Miranda, 31’ Sofía Cabrera, 55’ Analia Arias (Paraguay). Amonestada: 17’ Katherine Navarro (Colombia). Expulsada: 28’ Luciana Navero (Paraguay).