Paraguay y Argentina igualan 1-1 en los Juegos Suramericanos de Panamá

El tanto del conjunto dirigido por Wilfrido Bazán llegó a través de Éver Corrales, quien convirtió desde el punto penal tras una jugada generada por Osmar Sosa, que desbordó y recibió la falta que derivó en la sanción.

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El elenco nacional cerrará la fase inicial este viernes 17 de abril ante Bolivia, en un encuentro que se disputará nuevamente en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 16:00 (hora paraguaya).

Síntesis

Estadio: Rommel Fernández. Árbitro: Franco Jiménez (CHI). Asistentes: Eric Pizarro (CHI) y Carlos Venegas (CHI). Cuarto árbitro: Edsson Moreno (PAN).

Argentina: Joel Abregú; Joel Argañaraz, Juan López, Gabriel Lovato y Mauro Martín; Mateo Arrieta, Sebastián Uriel, Matías Núñez y Elías Uriel; Joaquín López y Juan Aimale. D.T.: Claudio Gugnali.

Paraguay: Octavio Martínez; Jhosías Núñez, Oliver López, Nicolás Britos y Fabricio Benítez; Éver Corrales, Imanol Amarilla, Sebastián Orué y William Penayo (61′ Ángel González); Luciano Tartallone (61′ Brahian Leguizamón) y Osmar Sosa D.T.: Wilfrido Bazán.

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Goles: 57´ Joaquín López (Argentina); 42´ Éver Corrales (de penal) (Paraguay). Amonestados: 12’ Sebastián Uriel, 30’ y 85´ Juan Aimale y 80´ Valentino Albornoz (Argentina); 18´ Jhosías Núñez y 72´ Sebastián Orué (Paraguay). Expulsado: 85′ Juan Aimale (Argentina).