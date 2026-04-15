Selección Paraguaya
15 de abril de 2026 - 19:37

Paraguay y Argentina igualan 1-1 en los Juegos Suramericanos de Panamá

Albirroja Sub 16
Éver Corrales sale a festejar su gol junto a Luciano Tartallone en Panamá.

La selección paraguaya de fútbol masculino Sub 16 igualó 1-1 frente a Argentina en su segunda presentación en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputan en Panamá, con ello sigue invicto con cuatro puntos en la tabla.

Por David Rolón

El tanto del conjunto dirigido por Wilfrido Bazán llegó a través de Éver Corrales, quien convirtió desde el punto penal tras una jugada generada por Osmar Sosa, que desbordó y recibió la falta que derivó en la sanción.

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El elenco nacional cerrará la fase inicial este viernes 17 de abril ante Bolivia, en un encuentro que se disputará nuevamente en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 16:00 (hora paraguaya).

Síntesis

Estadio: Rommel Fernández. Árbitro: Franco Jiménez (CHI). Asistentes: Eric Pizarro (CHI) y Carlos Venegas (CHI). Cuarto árbitro: Edsson Moreno (PAN).

Argentina: Joel Abregú; Joel Argañaraz, Juan López, Gabriel Lovato y Mauro Martín; Mateo Arrieta, Sebastián Uriel, Matías Núñez y Elías Uriel; Joaquín López y Juan Aimale. D.T.: Claudio Gugnali.

Paraguay: Octavio Martínez; Jhosías Núñez, Oliver López, Nicolás Britos y Fabricio Benítez; Éver Corrales, Imanol Amarilla, Sebastián Orué y William Penayo (61′ Ángel González); Luciano Tartallone (61′ Brahian Leguizamón) y Osmar Sosa D.T.: Wilfrido Bazán.

Goles: 57´ Joaquín López (Argentina); 42´ Éver Corrales (de penal) (Paraguay). Amonestados: 12’ Sebastián Uriel, 30’ y 85´ Juan Aimale y 80´ Valentino Albornoz (Argentina); 18´ Jhosías Núñez y 72´ Sebastián Orué (Paraguay). Expulsado: 85′ Juan Aimale (Argentina).