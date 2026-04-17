La Albirroja femenina sub 18 hace historia y se corona campeona en Turquía

Alison Bareiro marcó el único gol del encuentro que llegó a los 75 minutos, quien definió el partido y le dio a la Albirroja un título internacional de gran relevancia, coronando una campaña brillante.

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En la fase de grupos, debutó con una victoria por 3-1 ante el anfitrión Turquía, luego empató sin goles frente a Marruecos y cerró su participación con una goleada por 7-0 sobre Uzbekistán, resultados que lo posicionaron como uno de los conjuntos más destacados del certamen.

El equipo dirigido por Luiz Guimarães mostró solidez y contundencia a lo largo de todo el torneo donde se demostró el éxito paraguayo también se vio reflejado en las distinciones individuales.

La arquera Tamara Amarilla fue elegida como la mejor guardameta del torneo, mientras que Alison Bareiro finalizó como una de las máximas goleadoras, con cuatro conquistas.

De esta manera, Paraguay celebra un nuevo logro en el fútbol femenino juvenil, con una generación que ilusiona y deja en alto el nombre del país en el plano internacional.

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Síntesis

Paraguay 1-Noruega 0

Estadio: TFF Riva Facilities N° 4. Árbitro: Çiğdem Uruç. Asistentes: Sevcan Kul y Esin Ates. Cuarto árbitro: Omercan Marmara.

Paraguay: Kamila Benítez (46´ Tamara Amarilla); Bárbara Olmedo (87´ Katia Caballero), Ximena Moreno, Luz Paiva y Jazmín Pintos; Florencia Cáceres, Kiara Florentín (87´ Erika Figueredo), Cynthia Casco y Fiorella Aquino (87´ Liz Díaz); Yuliza Franco (46´ Adalina Flecha) y Alison Bareiro. D.T.: Luiz Guimarães.

Noruega: Sara Aarones; Anna Pettersen, Elise Hovland, María Hagen y Moa Elvestad; Maren Fuglás, Nora Berland, Karna Vestavik y Rikke Gabrielsen; Kaja Askedal y Roseline Andersen. D.T.: Borje Sorensen.

Goles: 75´ Alison Bareiro (Paraguay). Amonestada: 35´ Florencia Cáceres (Paraguay).

Fuente: Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)