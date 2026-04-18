Alerta Paraguay: ¡Diego Gómez sufrió una lesión en la rodilla!

Alarmas encendidas en la selección de Paraguay a menos de dos meses para el Mundial 2026. Este sábado, Diego Gómez fue reemplazo a los 20 minutos del primer tiempo de Tottenham vs. Brighton a causa de una lesión. El futbolista paraguayo disputó un balón aéreo y en el descenso, cargó todo el peso del cuerpo sobre la rodilla izquierda. Fue atendido por los médicos y, posteriormente dejó el campo llorando.
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La dolencia de Gómez, pieza clave en la Albirroja de Gustavo Alfaro, es preocupante por los síntomas de dolor que mostró ni bien cayó al suelo y por cómo abandonó el terreno de juego. El jugador recibe asistencia de los doctores del plantel a la espera de un anuncio oficial sobre el primer diagnóstico. El ex Inter Miami de la Major League Soccer fue sustituido por el japonés Kaoru Mitoma.