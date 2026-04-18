Alerta Paraguay: ¡Diego Gómez sufrió una lesión en la rodilla!

Alarmas encendidas en la selección de Paraguay a menos de dos meses para el Mundial 2026. Este sábado, Diego Gómez fue reemplazo a los 20 minutos del primer tiempo de Tottenham vs. Brighton a causa de una lesión. El futbolista paraguayo disputó un balón aéreo y en el descenso, cargó todo el peso del cuerpo sobre la rodilla izquierda. Fue atendido por los médicos y, posteriormente dejó el campo llorando.

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La dolencia de Gómez, pieza clave en la Albirroja de Gustavo Alfaro, es preocupante por los síntomas de dolor que mostró ni bien cayó al suelo y por cómo abandonó el terreno de juego. El jugador recibe asistencia de los doctores del plantel a la espera de un anuncio oficial sobre el primer diagnóstico. El ex Inter Miami de la Major League Soccer fue sustituido por el japonés Kaoru Mitoma.

Las fotos de la lesión de Diego Gómez

El video de la lesión de Diego Gómez