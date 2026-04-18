Selección Paraguaya
18 de abril de 2026 - 14:30

Video: Así fue lesión de Diego Gómez a días del Mundial 2026

El paraguayo Diego Gómez, futbolista de Brighton, es asistido luego de sufrir una lesión en la rodilla izquierda al disputar un balón aéreo durante el partido frente a Tottenham por la fecha 33 de la Premier League en el estadio Tottenham Hotspur, en Londres, Inglaterra.
El paraguayo Diego Gómez, futbolista de Brighton, es asistido luego de sufrir una lesión en la rodilla izquierda al disputar un balón aéreo durante el partido frente a Tottenham por la fecha 33 de la Premier League en el estadio Tottenham Hotspur, en Londres, Inglaterra. 165128+0000 BEN STANSALL

Alerta máxima por Diego Gómez: el mediocampista del Brighton sufrió una lesión de rodilla y no pudo continuar el partido ante Tottenham por la Premier League.

Por ABC Color

Diego Gómez encendió las alarmas en Brighton y en la selección de Paraguay a días del Mundial 2026. El mediocampista fue sustituido en el partido contra Brighton después de una preocupante lesión. El futbolista paraguayo disputó un balón y al caer, mandó todo el peso del cuerpo sobre la rodilla izquierda. El ex Libertad quedó tendido el piso con síntomas de mucho dolor, pidió asistencia y dejó el campo llorando.

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Video: La lesión de Diego Gómez

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