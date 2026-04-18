Video: Así fue lesión de Diego Gómez a días del Mundial 2026

Diego Gómez encendió las alarmas en Brighton y en la selección de Paraguay a días del Mundial 2026. El mediocampista fue sustituido en el partido contra Brighton después de una preocupante lesión. El futbolista paraguayo disputó un balón y al caer, mandó todo el peso del cuerpo sobre la rodilla izquierda. El ex Libertad quedó tendido el piso con síntomas de mucho dolor, pidió asistencia y dejó el campo llorando.
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Video: La lesión de Diego Gómez
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