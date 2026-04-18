Miguel Almirón, baja de una a dos semanas por lesión de rodilla

El Atlanta United suma una preocupación médica a su plantilla. Según informó el periodista Doug Roberson, las pruebas realizadas el viernes confirmaron que el capitán padece una irritación en la rodilla. Aunque el reporte descarta una dolencia de gravedad, el cuerpo técnico estima que el paraguayo se perderá los compromisos de los próximos 14 días, dependiendo de su evolución.

La alarma saltó el pasado miércoles durante los dieciseisavos de final de la US Open Cup frente a Chattanooga. Almirón no pudo completar la primera mitad y fue sustituido antes de iniciar el segundo tiempo por el ruso Aleksey Miranchuk, quien tuvo que asumir la responsabilidad creativa en un duelo de eliminación directa.

A pesar de perder a su referente, el equipo —que tiene en la dirección a Gerardo “Tata” Martino— logró imponerse con un 3-1 definitivo. Este triunfo sella su pase a los octavos de final, donde les espera Charlotte FC, un rival exigente que pondrá a prueba la profundidad del banquillo ante la posible ausencia del futbolista internacional paraguayo.