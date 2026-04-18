Diego Gómez se realizará estudios el lunes para conocer la grevedad de su lesión

La gravedad de la lesión del volante de 23 años todavía es una incógnita que empezará a despejarse este lunes. Según información confirmada desde la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el futbolista se someterá a una resonancia magnética a primera hora de la jornada para obtener una imagen clara de su rodilla izquierda. Con los resultados de dicho estudio en mano, los especialistas determinarán si el jugador podrá llegar para disputar el Mundial con la selección paraguaya o si en el peor de los casos, enfrentará una baja de larga duración.

Las señales de alerta se activaron de inmediato en el entorno de la selección a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo. Gómez no solo dejó el terreno de juego a los 20 minutos del primer tiempo; lo hizo con visibles gestos de dolor y profundamente afectado emocionalmente, un indicio que genera inquietud en el seno de la selección paraguaya liderada por Gustavo Alfaro. La incertidumbre actual mantiene en vilo a toda la afición paraguaya, que considera al mediocampista una pieza inamovible del esquema titular, una de las principales figuras de la albirroja para la cita ecuménica.

La secuencia que derivó en la salida del paraguayo comenzó tras una disputa aérea con el italiano Destiny Udogie, en la que apoyó de forma comprometida su pierna izquierda al descender. Aunque intentó continuar en cancha, en la siguiente jugada —una nueva disputa con Destiny Udogie— Gómez quedó tendido en el césped con síntomas de dolor intenso. El futbolista formado en Libertad recibió asistencia inmediata, pero la inestabilidad en la articulación impidió que siguiera en el encuentro.

🚨 ALARMA MUNDIALISTA EN PARAGUAY: Diego Gómez cayó mal y, con mucho dolor y hasta llorando, debió salir sustituido en el duelo entre Brighton y Tottenham.



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La proyección interna tras el partido es de cautela absoluta. El Brighton y la APF trabajan en comunicación constante para seguir de cerca la evolución del futbolista durante este inicio de semana. El resultado de la resonancia de este lunes no solo impactará en el cierre de temporada del conjunto inglés, sino que definirá si Paraguay podrá contar con uno de sus pilares en la máxima competición de selecciones que arrancará en pocas semanas, con el debut albirrojo ante una de las anfitrionas, Estados Unidos, el 12 de junio.