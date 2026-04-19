Paraguay se sube al podio en Lima con doble medalla de bronce

El vóley playa paraguayo tuvo una destacada actuación en la 3ª etapa del Circuito Sudamericano disputado en Lima, donde logró dos medallas de bronce, tanto en la rama femenina como en la masculina, consolidando su crecimiento en la región.

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En la competencia femenina, la dupla olímpica integrada por Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales protagonizó una notable remontada para quedarse con el tercer lugar.

Las paraguayas se impusieron por 2-1 (18-21, 21-13 y 15-13) ante la pareja argentina de Tosi/Churín, en un tie-break electrizante que reflejó su garra y determinación.

Por su parte, en la rama masculina, Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo mostraron un rendimiento sólido y contundente para asegurar su lugar en el podio.

La dupla nacional venció con autoridad por 2-0 (21-14 y 21-12) a los uruguayos Llambías/Mocellini, confirmando su gran momento competitivo.

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Con estos resultados, Paraguay suma puntos importantes en el ranking sudamericano y reafirma su protagonismo en el circuito, destacándose por su competitividad y proyección internacional en el voleibol de playa.