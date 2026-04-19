Polideportivo
19 de abril de 2026 - 22:12

Paraguay se sube al podio en Lima con doble medalla de bronce

La dupla olímpica Giuliana Poletti y Michelle Valiente logró otro podio en su notable trayectoria.
La dupla olímpica Giuliana Poletti y Michelle Valiente logró otro podio en su notable trayectoria.

Las duplas nacionales Giuliana Poletti-Michelle Valiente y Gonzalo Melgarejo-Giuliano Massare brillaron en la 3ª etapa del Circuito Sudamericano de Vóley Playa que se desarrolló en Lima, Perú, y sumaron puntos clave para el ranking continental.

Por David Rolón

El vóley playa paraguayo tuvo una destacada actuación en la 3ª etapa del Circuito Sudamericano disputado en Lima, donde logró dos medallas de bronce, tanto en la rama femenina como en la masculina, consolidando su crecimiento en la región.

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En la competencia femenina, la dupla olímpica integrada por Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales protagonizó una notable remontada para quedarse con el tercer lugar.

Las paraguayas se impusieron por 2-1 (18-21, 21-13 y 15-13) ante la pareja argentina de Tosi/Churín, en un tie-break electrizante que reflejó su garra y determinación.

Por su parte, en la rama masculina, Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo mostraron un rendimiento sólido y contundente para asegurar su lugar en el podio.

Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare tuvieron una escala importante en su carrera.
Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare tuvieron una escala importante en su carrera.

La dupla nacional venció con autoridad por 2-0 (21-14 y 21-12) a los uruguayos Llambías/Mocellini, confirmando su gran momento competitivo.

Con estos resultados, Paraguay suma puntos importantes en el ranking sudamericano y reafirma su protagonismo en el circuito, destacándose por su competitividad y proyección internacional en el voleibol de playa.